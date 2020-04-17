Filyasyon ne demek? Bakan Koca, filyasyon oranının %97,5'a ulaştığını açıkladı!

Bu çalışma neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği, başka kişilerin risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Bir başka ifadeyle kaynak arama çalışması.

"Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır."

Filyasyon (İngilizce Filiation) direkt kelime anlamı olarak aynı soydan, aynı atadan gelme anlamındadır. Hastalığın kaynağı ile ilgilidir.

Koronavirüs mücadelesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu ile yaptığı son toplantı sonrası özellikle filyasyon yönteminin başarısının alyını çizdi ve filyasyon oranının yüzde 97,5'a yükseldiğini ilan etti. Peki filyasyon ne demek? Fahrettin Koca’nın gözle görülür sonuçlar alıyoruz dediği filyasyon yöntemi nedir?

Uzmanlar, filyasyon çalışmalarının bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemli olduğunu söylüyor.

FİLYASYON YÖNTEMİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANIŞI

ağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 81 ilde bir koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor.

Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor

Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor.

Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Temaslı takibin en yüksek oranda olduğu il yüzde 99'la Zonguldaktır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da 1200 ekip görev almaktadır" dedi

