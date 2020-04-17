HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Filyasyon ne demek? Bakan Koca, filyasyon oranının %97,5'a ulaştığını açıkladı!

Filyasyon ne demek? Bakan Koca, filyasyon oranının %97,5'a ulaştığını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim kurulu ile yaptığı toplantı sonrası filyasyon oranının yüzde 97,5'a yükeldiğini açıkladı ve fiyasyon sisteminin başarısına değindi. Peki filyasyon ne demek ve filyasyon yöntemi nedir? İşte Sağlık Bakanlığının filyasyon yöntemine dair paylaştığı bilgiler ve “filyasyon”un kelime anlamı...

Filyasyon ne demek? Bakan Koca, filyasyon oranının %97,5'a ulaştığını açıkladı!

Koronavirüs mücadelesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu ile yaptığı son toplantı sonrası özellikle filyasyon yönteminin başarısının alyını çizdi ve filyasyon oranının yüzde 97,5'a yükseldiğini ilan etti. Peki filyasyon ne demek? Fahrettin Koca’nın gözle görülür sonuçlar alıyoruz dediği filyasyon yöntemi nedir?

FİLYASYON NE DEMEK?

Filyasyon (İngilizce Filiation) direkt kelime anlamı olarak aynı soydan, aynı atadan gelme anlamındadır. Hastalığın kaynağı ile ilgilidir.

FİLYASYON YÖNTEMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi'nde filyasyon şöyle açıklanıyor:

"Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır."

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Bir başka ifadeyle kaynak arama çalışması.

Bu çalışma neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği, başka kişilerin risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor.

Uzmanlar, filyasyon çalışmalarının bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemli olduğunu söylüyor.

FİLYASYON YÖNTEMİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANIŞI

ağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 81 ilde bir koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor.

Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor

Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor.

Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Temaslı takibin en yüksek oranda olduğu il yüzde 99'la Zonguldaktır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da 1200 ekip görev almaktadır" dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangınAnkara'da yaşlı bakım merkezinde yangın
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
filyasyon nedir filyasyon yöntemi

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan pik noktası açıklaması: Düşüşe geçebilir

Bakan Koca'dan pik noktası açıklaması: Düşüşe geçebilir

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 1769'a yükseldi

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

İmmün plazma tedavisiyle iyileşti: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

CHP'den dikkat çeken Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü iddiası

CHP'den flaş Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.