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Filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de filyasyon yöntemi ile gözle görülür sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Peki filyasyon ne demek ve filyasyon yöntemi nedir? İşte Sağlık Bakanlığının filyasyon yöntemine dair paylaştığı bilgiler ve “filyasyon”un kelime anlamı...

Filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir?

Koronavirüs mücadelesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ve uzmanların yorumlarını yakından takip ediyoruz. Virüs ile mücadele için önemli bilgiler edinirken hayatımıza yeni terimler de giriyor. Bunlardan sonuncusu da “filyasyon” oldu. Peki filyasyon ne demek? Fahrettin Koca’nın gözle görülür sonuçlar alıyoruz dediği filyasyon yöntemi nedir?

FİLYASYON NE DEMEK?

Filyasyon (İngilizce Filiation) direkt kelime anlamı olarak aynı soydan, aynı atadan gelme anlamındadır. Hastalığın kaynağı ile ilgilidir.

FİLYASYON YÖNTEMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi'nde filyasyon şöyle açıklanıyor:

"Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır."

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Bir başka ifadeyle kaynak arama çalışması.

Bu çalışma neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği, başka kişilerin risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor.

Uzmanlar, filyasyon çalışmalarının bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemli olduğunu söylüyor.

FİLYASYON YÖNTEMİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANIŞI

ağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 81 ilde bir koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor.

Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor

Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor.

Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Temaslı takibin en yüksek oranda olduğu il yüzde 99'la Zonguldaktır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da 1200 ekip görev almaktadır" dedi

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