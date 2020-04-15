Filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir?

Koronavirüs mücadelesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ve uzmanların yorumlarını yakından takip ediyoruz. Virüs ile mücadele için önemli bilgiler edinirken hayatımıza yeni terimler de giriyor. Bunlardan sonuncusu da “filyasyon” oldu. Peki filyasyon ne demek? Fahrettin Koca’nın gözle görülür sonuçlar alıyoruz dediği filyasyon yöntemi nedir?

FİLYASYON NE DEMEK?

Filyasyon (İngilizce Filiation) direkt kelime anlamı olarak aynı soydan, aynı atadan gelme anlamındadır. Hastalığın kaynağı ile ilgilidir.

FİLYASYON YÖNTEMİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi'nde filyasyon şöyle açıklanıyor:

"Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır."

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Bir başka ifadeyle kaynak arama çalışması.

Bu çalışma neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği, başka kişilerin risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor.