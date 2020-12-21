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Fimozis hastalığı nedir?

21.12.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Fimozis hastalığı nedir?

Halk arasında bitik olarak bilinir. Erkek çocuklarında ortalama 6-7 yaşına kadar görülebilir. Peki fimozis nedir? Nasıl anlaşılır ve tedavi edilir? Tüm merak ettikleriniz bu yazımızda sizlerle!

Halk arasında yanlış bir isimlendirme ile kendine yer edinmiş olan bitik, erkek çocuk hastalığıdır. Küçük yaştaki erkek çocukların büyük bir kısmında görülebilir. Fiziksel muayene ile tanı konulabilir. Tanı koymak için uygun yaş 3 ve üzeridir. Fimozis nedir, nasıl tedavi edilir sorularının cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Fimozis Kimlerde Görülür?

Küçük yaştaki erkek çocuklarında görülen bir rahatsızlık türüdür. Yeni doğan bebeklerin çok büyük bir kısmında fizyolojik olarak fimozis bulunur. Sünnet derisi bebeğin penis başına yapışık bir durumda olur. Yeni doğan bebeklerde genel olarak zamanla ve kendiliğinden geçer. Sünnet derisinin iç kısmında bulunan epitelin salgısı ve fizyolojik ereksiyonlar bu yapışıklığın normal hale gelmesini sağlar. Bu süreçte penisin temizliği deriyi hafif bir şekilde geri çekilerek, ılık su ile yapılabilir. 3 yaşından sonra da bu durum devam ederse, doktora gitmeniz gerekir. Genellikle 6-7 yaş bu hastalığın sık görüldüğü son yaş grubudur. Ancak nadiren de olsa yetişkinlerde görülebilir.

Fimozis Ne Anlama Gelir?

Penisi kapatan sünnet derisinin, penis başının tepesine uyan açıklığının dar olması sebebiyle geriye doğru normalde olduğu gibi çekilememesi “fimozis” olarak adlandırılır. Sünnet derisinin penis başına yapışık olduğu için idrar yaparken zorlanma yaşanabilir. Dolayısıyla fimozis açılması gerekli olmaz. Ancak bazı vakalarda idrar deliğini kapatacak kadar bir yapışıklık olabilir. Bu durumda idrar geride birikip balonlaşmaya neden olur. Patolojik fimozis olarak adlandırılır ve insanların “bitik” kelimesi ile ifade ettiği aslında bu durumdur. Kesin çözüm olarak sünnet önerilir.

Fimozis Teşhisi Nasıl Yapılır ve Belirtileri Nelerdir?

Çocuğunuzun bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını anlayabileceğiniz bazı belirtiler vardır. Yeni doğan bebeklerde ortalama olarak 1 yaşına kadar bu durum hastalık olarak kabul edilmez. İdrar deliği görülür ancak sünnet derisi geriye çekilemez. Sağlık açısından normal şartlarda herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak 3 yaşını geçmiş çocuklarda hala sünnet derisi geriye çekilemiyorsa, şüphe duymaya başlayabilirsiniz.

Fimozis belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Sünnet derisinin geriye hiç çekilememesi veya kısmi olarak çekilebilmesi
  • Sünnet derisi geriye çekildiğinde sıkıştıran bir halka görünümü olması
  • İdrar yaparken sünnet derisinde şişlik olması ( bu daha ileri seviyede bir fimozis belirtisidir).

Bu belirtilerden çocuğunuzda gördüğünüzde çok beklemeden bir uzmana başvurmalısınız. Kendiniz sünnet derisini geriye çekmemelisiniz. Bu çocuk için acı verici bir durum olur. Penisi sadece ılık su ile fazla zorlamadan temizleyebilirsiniz. Şampuan, sabun benzeri herhangi bir madde kullanmanız önerilmez. Kesin bir tanı koymak için fiziksel muayene yaptırmanız gerekir. Bunun dışında doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemini uygulayabilirsiniz.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir ve Süreç Nasıl İlerler?

Fiziksel tedavi sonrası tanı konulduktan sonra tedavi sürecine başlanır. Hangi yöntemin daha uygun olacağına karar vermek için öncelikle semptomların seviyesini belirlemek gerekir. Yeni belirti göstermiş bir kişi ile ileri seviyede semptom gösteren kişinin tedavisi farklı olabilir. Dört farklı fimozis tedavisi yöntemi sayabiliriz:

  • Krem tedavisi: Penisin baş kısmında oluşan tahrişin azalmasına yardımcı olur.
  • Steroid içerikli krem tedavisi: Sünnet derisinin yumuşamasını sağlar.
  • Antibiyotik: Altta yatan enfeksiyonu gidermek amacıyla kullanılır.
  • Ameliyat: Patolojik fimozis gibi ileri seviyede olan ve ilaçla tedavisi mümkün olmayan durumlar için tercih edilir.

Smegmal Kist Nedir?

Sünnet derisinin iç yüzeyinde bulunan çeşitli salgılar penisin baş kısmının nemli kalmasını sağlar. Normal şartlarda bu salgı sünnet derisi ve penis arasından akarak boşalır. Ancak fimozis adı verilen hastalıkta sünnet derisi penis başına yapışık haldedir. Dolayısıyla bu salgılar penis başına ulaşamaz. Salgı akmasa da suyu emilerek smegma isimli peynirimsi beyaz bir yapı ortaya çıkarır. Kimi zaman bu yapılar birleşir ve bir kütle haline gelir. Deri altında bir kitle şeklinde görülebilen bir hal alır. Bu durumun genel olarak endişe verici bir tarafı yoktur. Enfeksiyona neden olabilecek bir durum değildir. Kısaca zararsızlardır hatta bu kistler sünnet derisinin penis başından ayrılmasına bile yardımcı olabilir. Bazı aileler bu durumun bir enfeksiyon olduğunu düşünerek doktora başvururlar. Bu yönüyle fimozis hastalığının teşhisi ve tedavisinde faydalı olduğu bile söylenebilir. Nadiren de olsa bu yapı enfekte olabilir. Sünnet derisinin şiş ve kızarık olmasından, penis başından sarı renkli sulu bir akıntı geliyor olmasından bu durum anlaşılabilir. Tedavisi ise antibiyotik krem ve gerekli ise haplarla yapılır. Bu durum uygun tedavi yöntemleri uygulandığında 2-3 gün gibi bir sürede geçer. Tekrarlayan durumlar için sünnet kesin çözüm olarak görülür.

Fimozis Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çoğunlukla 7 yaş ve altındaki erkek çocuklarında görülen fimozis ne demek, belirtileri nelerdir, teşhisi nasıl yapılır gibi konularda detaylı olarak bilgi verdik. Yazımızın son kısmında tedavi sürecinde dikkat etmeniz gereken noktaları inceleyebilirsiniz.

  • Düzenli olarak penisi ılık suyla temizleyebilirsiniz
  • Sabun, banyo köpüğü gibi malzemeler kullanmamanız önerilir
  • İdrar sonrası sünnet derisini temizlemelisiniz
  • Hijyen kurallarına uygun bir şekilde ıslak deriyi kurulayınız.


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