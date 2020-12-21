Fimozis hastalığı nedir?

Halk arasında yanlış bir isimlendirme ile kendine yer edinmiş olan bitik, erkek çocuk hastalığıdır. Küçük yaştaki erkek çocukların büyük bir kısmında görülebilir. Fiziksel muayene ile tanı konulabilir. Tanı koymak için uygun yaş 3 ve üzeridir. Fimozis nedir, nasıl tedavi edilir sorularının cevabını yazımızda bulabilirsiniz. Fimozis Kimlerde Görülür? Küçük yaştaki erkek çocuklarında görülen bir rahatsızlık türüdür. Yeni doğan bebeklerin çok büyük bir kısmında fizyolojik olarak fimozis bulunur. Sünnet derisi bebeğin penis başına yapışık bir durumda olur. Yeni doğan bebeklerde genel olarak zamanla ve kendiliğinden geçer. Sünnet derisinin iç kısmında bulunan epitelin salgısı ve fizyolojik ereksiyonlar bu yapışıklığın normal hale gelmesini sağlar. Bu süreçte penisin temizliği deriyi hafif bir şekilde geri çekilerek, ılık su ile yapılabilir. 3 yaşından sonra da bu durum devam ederse, doktora gitmeniz gerekir. Genellikle 6-7 yaş bu hastalığın sık görüldüğü son yaş grubudur. Ancak nadiren de olsa yetişkinlerde görülebilir.

Fimozis Ne Anlama Gelir? Penisi kapatan sünnet derisinin, penis başının tepesine uyan açıklığının dar olması sebebiyle geriye doğru normalde olduğu gibi çekilememesi “fimozis” olarak adlandırılır. Sünnet derisinin penis başına yapışık olduğu için idrar yaparken zorlanma yaşanabilir. Dolayısıyla fimozis açılması gerekli olmaz. Ancak bazı vakalarda idrar deliğini kapatacak kadar bir yapışıklık olabilir. Bu durumda idrar geride birikip balonlaşmaya neden olur. Patolojik fimozis olarak adlandırılır ve insanların “bitik” kelimesi ile ifade ettiği aslında bu durumdur. Kesin çözüm olarak sünnet önerilir. Fimozis Teşhisi Nasıl Yapılır ve Belirtileri Nelerdir? Çocuğunuzun bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını anlayabileceğiniz bazı belirtiler vardır. Yeni doğan bebeklerde ortalama olarak 1 yaşına kadar bu durum hastalık olarak kabul edilmez. İdrar deliği görülür ancak sünnet derisi geriye çekilemez. Sağlık açısından normal şartlarda herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak 3 yaşını geçmiş çocuklarda hala sünnet derisi geriye çekilemiyorsa, şüphe duymaya başlayabilirsiniz. Fimozis belirtileri şu şekilde sıralanabilir: