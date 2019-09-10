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Fin güzellere Türk kokteyli

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Finlandiya Güzellik Yarışması’nın 10 finalisti Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) organizasyonu ve ev sahipliğinde Alanya kampını sürdürüyor.

Finlandiya Güzellik Yarışması’nın 10 finalisti Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) organizasyonu ve ev sahipliğinde Alanya kampını sürdürüyor. Güzeller için White in White Beach Club’da kokteyl düzenlendi.
Finlandiya Güzellik Yarışması kapsamında Fin güzeller Antalya’nın Alanya ilçesinde kampa girdi. Kafilede profesyonel fotoğrafçı, yönetmen ve basın mensupları da yer alıyor. 12 Eylül’e kadar Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinde yapılacak olan çekimler Fin magazin medyasında ve sosyal medya hesaplarında günlük olarak yer bulacak. Alanya çekimleri, Finlandiya’da TV’den canlı yayınlanacak olan final yarışması aralarında da izleyiciyle buluşacak.
Organizasyonun Alanya tanıtımı için büyük önem taşıdığını söyleyen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Miss Finland 2019 Alanya Kampı Organizasyon Koordinatörü Şükrü Cimrin, “Alanya turizmi için Finlandiya pazarını çok önemsiyoruz. Bu sebeple bu değerli organizasyonu 5.kez Alanya’mıza çektik. Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Haydarpasha Palace ve Türk Hava Yolları’nın (THY) katkılarıyla yapılacak ağırlamaya Cleopatra Ink, Travelwithme, Club Summer Garden ve White in White Beach Club da organizasyonun sponsorları olarak önemli bir destek sağlıyorlar. Alanya’nın köklü taşımacılık firmalarından 7/24 Transfer - Classical Tours, Miss Finland Alanya kampının havaalanı ve şehir içi ulaşım sponsoru olarak taşıma sorumluluğunu üstleniyor. Katkı sağlayan tüm kurumlara ALTAV adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli

Fin güzellere Türk kokteyli
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