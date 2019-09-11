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Fin güzellerin Alanya kampı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ülkeleri Finlandiya'dan gelip, 5'inci kez kampa giren güzeller, ilçede çeşitli etkinliklere katıldı.

Fin güzellerin Alanya kampı

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ülkeleri Finlandiya'dan gelip, 5'inci kez kampa giren güzeller, ilçede çeşitli etkinliklere katıldı. Aytemiz Alanyaspor formasıyla poz veren güzeller, "Şampiyon Alanyaspor" tezahüratı yaptı.
Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkıları, aralarında THY ve Cleopatra Ink gibi firmaların bulunduğu sponsorların desteğiyle Alanya'da kampa giren Miss Finland Güzellik Yarışması'nın 10 finalisti ilçede çeşitli etkinliklere katıldı.
Fin güzeller ilçenin batı girişindeki Alanya Kalesi manzarasında Aytemiz Alanyaspor'a destek için turuncu yeşil forma giydi. Güzeller kameralara poz vererek "Şampiyon Alanyaspor" tezahüratında bulundu. Fin güzeller ayrıca gittikleri özel bir mesire alanında gördükleri sokak köpeklerini sevdi. Fin güzeller yarın Alanya kampını tamamlayıp, final için ülkelerine dönecek.

FOTOĞRAFLI

Fin güzellerin Alanya kampıFin güzellerin Alanya kampıFin güzellerin Alanya kampıFin güzellerin Alanya kampı

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