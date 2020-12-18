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Fin Saunası ve Tai Chi kültürel miras kapsamına alındı

18.12.2020 10:27 | Son Güncelleme:
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Fin Saunası ve Tai Chi kültürel miras kapsamına alındı

UNESCO Fin Saunası ve Çin savaş sanatı Tai Chi'yi insanlığın somut olmayan kültürel mirası kapsamına aldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Fin Saunası'nı insanlığın somut olmayan kültürel mirası kapsamına aldı. UNESCO'dan yapılan açıklamada "Finlandiya'da sauna kültürü Fin halkının çoğunluğunun hayatının ayrılmaz bir parçasıdır" denildi. Finlandiya'da saunanın vücut temizliğinin ötesinde bir anlama sahip olduğunu ifade eden UNESCO "Saunada insanlar bedenlerini ve ruhlarını temizler ve bir iç huzur duygusu yaşarlar" ifadelerini kullandı.

Sauna kelimesi Finceden dünya dillerine geçmiş az sayıdaki kelimeden de biri. 5,5 milyon nüfuslu Finlandiya'da yaklaşık 3 milyon sauna bulunuyor. Kış mevsiminde sauna sonrasında ülkenin binlerce donmuş gölünde buz banyosu yapılıyor. Soğuk Savaş döneminde Finlandiya Cumuhurbaşkanı Urho Kekkonen komşu Sovyetler Birliği ile "sauna diplomasisini" dış politikanın bir parçası haline getirmiş ve görüşmeleri saunada yapmayı tercih etmişti.

UNESCO'nun listeye eklediği kültürel miraslar arasında Çin savaş sanatı Tai Chi de var. Kuşaktan kuşağa aktarılan öğretinin beden ve ruh sağlığını korumada ve toplum yaşamında uyumun sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Çin'de bir halk sporu olarak kabul gören Tai Chi'yi tüm yaş gruplarından erkekler ve kadınlar icra ediyor.

Avrupa'da Ortaçağ'dan bu yana süre gelen katedral inşa ve restorasyon birlikleri (Bauhüttenwesen) de miras listesine alındı. Katedral mimarının başkanlığında taş kesim ustaları, heykeltraşlar, çatı kaplamacıları, marangozlar, ressamlar ve demircilerin oluşturduğu bu birlikler, mimari değeri yüksek tarihi yapıların bozulmadan korunması için bugün bile çalışıyor. Almanya Kültür Bakanı Monika Grütters bu birliklerin olmaması halinde Avrupa'daki kiliselerin restorasyonunun mümkün olmayacağını söyledi. Almanya'nın Köln, Aachen, Naumburg Katedralleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan yapılar arasında.

AFP / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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