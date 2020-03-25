Final Fantasy 7 Remake bir dizi yeni unsura sahip olacak

Naoki Hamaguchi:”Bunun tam olarak ne olduğunu açığa vurmayacağım, çünkü insanların oyunu oynarken zevk almasını istiyorum ama Remake versiyonda Shinra’ya yeni bir üst kat eklendiğini söyleyeceğim. Orijinalinde olmayan bir doruk noktası.” şeklinde konuştu. Hamaguchi ayrıca oyunun hayran kitlesi tarafından oldukça sevilen Red XIII’in oyunda neden oynanabilir bir karakter olmayacağını da açıkladı.

RED XIII NEDEN OYNANABİLİR BİR KARAKTER DEĞİL?

Yönetmen: “Sadece oyunda sonraki aşamalarda takıma katıldığı için onu tam bir karakter, oynanabilir bir müttefik olamayacağını hissettik. Bu yüzden onu ana karakterlerden biri yapmak yerine oyuna konuk karakter olarak katılmasına karar verdik.” dedi. Hamaguchi’ye göre, Shinra binasında yeni zeminde gezinmenin anahtarı, çevresel engelleri aşmak için Red XIII’nin eşsiz yeteneklerini kullanmaktan geçiyor. Hamaguchi “Oyuncunun kahramanlarını bu şekilde deneyimlemesine izin vermek, hayranları memnun edeceğinden emin olduğum bir şey” diyor.

Yapımcı Yoshinori Kitase’de oyun hakkında yeni detaylar verdi. Kitase:”Midgar’ın bölümleri arasında ima edilen ancak hiç görülmeyen birçok parça vardı. Bu, Remake ile ele almak istediğimiz bir şey de tüm bu boşlukları doldurmak, şehrin farklı bölümlerinin nasıl birbirine bağlı olduğunu göstermek ve onu sürekli bir deneyim haline getirmek.” dedi.