Final yapan Mucize Doktor'un kızları tatilde! Keyifli halleri ile düşman çatlatıyorlar

Geçtiğimiz hafta 64. bölümüyle ekranlara veda eden Mucize Doktor dizisinin oyuncuları tatil sezonunu açtı. Fox TV'de yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran dizinin final kararının ardından, dizinin kadın oyunları soluğu tatilde aldı. Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan, Sinem Ünsal ve Merve Bulut'tan oluşan arkadaş grubu şu sıralar tatilin tadını çıkarırken, bir yandan da dostlukları ve keyifli anları ile adeta düşman çatlatıyorlar.