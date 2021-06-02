Final yapan Mucize Doktor'un kızları tatilde! Keyifli halleri ile düşman çatlatıyorlar

Geçtiğimiz hafta 64. bölümüyle ekranlara veda eden Mucize Doktor dizisinin oyuncuları tatil sezonunu açtı. Fox TV'de yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran dizinin final kararının ardından, dizinin kadın oyunları soluğu tatilde aldı. Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan, Sinem Ünsal ve Merve Bulut'tan oluşan arkadaş grubu şu sıralar tatilin tadını çıkarırken, bir yandan da dostlukları ve keyifli anları ile adeta düşman çatlatıyorlar.
Mucize Doktor'un güzelleri kız kıza tatilin tadını çıkarıyor!
Fox TV'nin sevilen dizisi 'Mucize Doktor'un güzelleri kız kıza tatilde. Geçtiğimiz hafta dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde alan oyuncular yayınladığı kareler ile dikkat çekiyor.
Tatil sezonunu açtılar
Dizide rol alan Hayal Köseoğlu, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Merve Bulut, tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde açtı.
Tatillerine devam eden güzeller, günlerini bol bol sohbet ederek ve güneşlenerek geçirmeyi tercih ediyorlar.
Dizi setinde kurdukları arkadaşlıkların tatile taşıyan güzel oyunculardan bir ara yerinden kalkıp, kumsalda yürüyüş yapan Ünsal ve Türesan'ın ellerindeki minik taşları atıp, şakalaştığı görüntüler objektiflere böyle yansıdı.
Havanın kapalı olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen güzel oyuncular odalarında geçirdikleri eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
İnsan arkadaşlarını tatilde tanırmış
Ünlü oyuncu Merve Bulut bu kareyi "İnsan arkadaşlarını tatilde tanırmış" sözleriyle yayınladı.
Yaşasın kusurlar
Geçtiğimiz günlerde tatilden ilk bikinili karesini yayınlayan Hayal Köseoğlu, paylaşımına "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni" notunu düşmüştü.
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