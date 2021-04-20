Final yapmaya hazırlanan Çukur'da yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden ayrıldı

Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez, Perihan Savaş ve Burak Dakak gibi isimlerin yer aldığı Çukur'da peş peşe vedalar yaşanmaya devam ediyor.

İki oyuncu birden ayrıldı

Çukur'da Celasun rolündeki Kubilay Aka, Karaca rolündeki Ece Yaşar'dan sonra Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak ile Akın'ın eşi Yasmin rolündeki Gamze Doğanoğlu da ayrıldı.

Çukur'da amcanın Karaca'yı elleriyle boğarak öldürdüğünü gören Yasmin büyük bir korkuya kapıldı.

Amca ise Yasmin'i ilaçlarını değiştirerek zehirleyerek öldürdü. Akın yatakta eşi Yasmin'in cansız bedenini buldu.

KULKAN FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ Yamaç ve Efsun, Kulkan'ın peşine düştü. Yamaç ve Efsun'dan kaçan Kulkan bir çatıya çıkarak kurtulmaya çalıştı.

Ancak Kulkan'ın karşısına çıkan amca Koçovalı'nın gizemli adamı, Kulkan'ı aşağıya atarak öldürdü.

Kulkan'ın cesedi ise Efsun'un önüne düştü. Dizide Kulkan Erdenet'i canlandıran Genco Özak da son bölümle birlikte diziye veda etti.

VEDA PAYLAŞIMI YAPILDI Çukur dizisinin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında "Yanlış insanlara bulaştın, yanlış kişilerle iş birliği yaptın. Diğer tarafta tüm Erdenetler'e selam söyle.