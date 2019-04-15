Finallerde Türkiye 3.’sü oldular

Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ankara’da düzenlenen 50. TÜBİTAK yarışması finallerinde Türkiye 3.’sü oldular.

Okulun edebiyat öğretmenlerinden Ahmet Demircan´ın danışmanlığında 12/C sınıfı öğrencilerinden Habib Kandemir´in yürütmekte olduğu çalışma ödüle layık görüldü. Bozüyük´ü temsil eden ilk proje olması ve belediye tarihinin değiştirilmesinin en önemli kanıtlarının yer aldığı "Vilayet Sâlnâmelerinin Şehir ve Kurum Tarihlerine Katabilecekleri: Bozüyük Örneği (1885-1907)" projesi, Ankara´da gerçekleştirilen TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması´nda Türkiye 3´üncüsü Oldu. Okul Müdürü Tuncer Özer, bu büyük başarıda emeği olan başta danışman öğretmeni Ahmet Demircan ve öğrencisi Habib Kandemir’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca bu büyük gururu yaşattıkları için kendilerine teşekkür etti.



