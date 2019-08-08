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Financial Times: Ataer Holding British Steel'i almak istiyor

08.08.2019 06:20 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding'in batık İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın almak istediğini yazdı. Gazeteye konuşan ve isimlerinin yazılmasını istemeyen iki kaynak, Ataer Holding'in konuyla ilgili İngiliz hükümetiyle pazarlık yaptığını söyledi.

Financial Times: Ataer Holding British Steel'i almak istiyor

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding'in batık İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın almak istediğini yazdı.

Gazeteye konuşan ve isimlerinin yazılmasını istemeyen iki kaynak, Ataer Holding'in konuyla ilgili İngiliz hükümetiyle pazarlık yaptığını söyledi.

Kaynaklardan biri, Ataer Holding'in satışın ardından İngiliz hükümetinin bazı finansal kolaylıklar sağlaması talebiyle geldiğini fakat bunun şirketlere devlet yardımını kısıtlayan AB kurallarına karşı gelmesi nedeniyle zorluk oluşturduğunu söyledi.

Mayıs ayında iflas eden British Steel için bir alıcı aranıyordu.

Gazeteye konuşan kaynaklar British Steel'i almak için bir İngiliz şirketi olan Liberty House'un da teklif verdiğini yazdı.

Birkaç gün içinde şirketin kime satılacağına karar verilmesi beklenirken, satışın siyasi özü nedeniyle bunun kolay bir karar olmayacağı belirtiliyor.

British Steel'in İngiltere'de 5 bin civarında çalışanı bulunuyor.

Ataer Holding, Erdemir'in de yüzde 49,3'ünün sahibi. Financial Times, bu satışın gerçekleşmesi durumunda Erdemir'in de daha fazla sayış kanalı bulacağını yazdı.

Daha önce basında yer alan haberlerde British Steel'i Erdemir'in almak istediği aktarılmıştı.

Bunun üzerine 14 Temmuz'da bir açıklama yayımlayan Erdemir, Uluslararası medya kuruluşlarında yayınlanan ve ulusal medyaya da yansıyan bazı haberlerde, kurumumuzun British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddia edilmiştir. Erdemir olarak bu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtir, kurumumuzun söz konusu şirketle herhangi bir ilgisi olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Konuya yakın iki kaynak, OYAK'ın alması durumunda İngiltere'deki üretimi artırmayı planladığını söyledi.

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