Financial Times: Batı'nın İdlib'deki trajediye yanıtı utanç verici

İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, İdlib'de yaşanan çatışmaları başyazısında ele aldı. "İdlib'deki trajediye utanç verici bir yanıt" başlıklı yazıda, "Batı, Suriye'deki savaş suçu kanıtlarıyla Putin'e karşı koymalı" ifadeleri yer aldı. FT, Batı'nın İdlib'deki trajediye yanıtının utanç verici olduğunu yazdı.

Son dönemde yaşanan çatışmaların dokuz yıllık Suriye iç savaşındaki en kötü insani felakete yol açtığına dair Birleşmiş Milletler açıklamasını hatırlatan gazete, Türkiye'nin İdlib'de operasyona hazır olduğunu belirtti ve ekledi:

"Bu Ankara'yı Moskova ile çarpışma rotasına sokmanın yanı sıra İdlib'de insanların maruz kaldığı felaket koşulları daha da kötüleştirir."

FT, İdlib'den olası bir mülteci akınının savaş başladığından bu yana en büyük göç harekete olacağını, bunun da Avrupa'nın 2015-16'da karşı karşıya kaldığı ve kıtada aşırı sağı körükleyen göç dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

'**Rusya ve Türkiye'den AB'ye tehditler**'

Rusya'nın da bunun farkında olduğunu, bunu kullanarak AB'yi Esad yönetimiyle uzlaşmaya ve Suriye'nin yeniden inşası için gerekli fonları sağlamaya zorladığını belirten FT, Türkiye'nin de "Kuzey Suriye'de Kürtlere karşı inşa etmekte olduğu tampon bölgeye destek vermemesi durumunda Avrupa'ya göç yolunu tekrar açmakla tehdit ettiğini" söyledi.