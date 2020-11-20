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Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı: Finans dünyasında kaos yaratacaklar

20.11.2020 08:58 | Son Güncelleme:
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Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı: Finans dünyasında kaos yaratacaklar

Finans yazarı Gillian Tett'e göre, finans dünyasında yapay zeka (AI) kullanımı, 2008'de yaşanan küresel yıkımdan daha kötü bir çöküşe neden olabilir.

Financial Times'a yazan Finans yazarı Gillian Tett, yapay zeka kullanımının (AI) finans dünyası için tehlike oluşturduğunu anlatan bir makale yayınladı. Gillian Tett’e göre yapay zeka 2008 yılında dünyayı etkileyen finansal krizden daha kötü bir finansal çöküşe neden olabileceğini iddia etti.

Yazar Gilllian Tett, yapay zekanın finans dünyasını nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serdiği yazısında; müşteri davranışlarını tahmin etmek için yapay zekadan faydalanan şirketlerin riskleri gözardı ettiğini söyledi.

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Dünyanın en büyük şirketlerinin yapay zekadan faydalandığını belirten yazar, yapay zekanın ilerleyen zaman içinde finansal olarak kazananları belirleyebileceğine ve finansal riskleri kendi istekleri doğrultusunda değerlendirebileceğine inanıyor.

Finansal çöküş konusunda uyarılarda bulunan Tett, yapay zekanın (AI) anlaşılmasının zor olduğu için başa çıkmanın çok daha zor olacağını söyledi.

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Financial Times'da şunları yazdı: "AI'nın anlaşılması zor olduğu için bu kolay olmayacak. Buna bir daha izin veremeyiz. 2008 mali krizinin kötü olduğunu düşünüyorsanız, yapay zeka tarafından yaratılan daha hızlı ve durdurulamayan bir krizi hayal edin. Bizim bunu tartışmaya açmamız gerekli."

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