Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir

Gazeteye göre Ankara-Washington hattında oluşan olumlu hava sonrası Türkiye, Rusya'dan silah alma kararını gözden geçirmeli. Bunda ısrarcı olması halinde ise Trump yönetimi Türkiye'ye yeni bir dizi ekonomik yaptırımdan kaçınmalı. Financial Times'taki başyazı, Pastör Andrew Brunson'ın Türkiye'de cezaevinden çıktıktan sonra 24 saat içinde kendisini Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısında bulduğunun hatırlatılmasıyla başlıyor. Gazeteye göre Brunson'ın serbest bırakılması, Washington ile Ankara arasındaki "hayati" ilişkide yeni bir başlangıç için önemli bir fırsat. İKİ ÜLKENİN KAYGILARI Başyazıda, ABD-Türkiye ittifakını tehdit eden olaylar zincirinin 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimi ile başladığı yorumu yapılıyor. Türkiye'nin Fethullah Gülen'e yönelik suçlamalarının, Brunson davasının, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarının ve Türk Lirası'nda bu yıl gözlenen çöküşün hatırlatıldığı yazı şöyle sürüyor: "Sayın Brunson'ın serbest bırakılması Washington ile Ankara arasındaki tüm sorunları çözmüyor. Erdoğan yönetimi, ABD'nin Suriye'de Kürt savaşçılara desteği yüzünden hala öfkeli. Türkler bu savaşçıların Türkiye'deki Kürt teröristlerin müttefikleri olduklarında ısrarcı.

"Amerikalılar da Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile flörtü nedeniyle kaygılı. Erdoğan'ın Rusya'dan savunma sistemi alma kararına da öfkeliler. Bu Washington tarafından NATO üyeliğiyle çelişen bir karar olqrak görülüyor ve Türkiye'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımları tetikleyebilir. Türk şirketleri de, ABD önümüzdeki ay İran'ın ekonomik tecridini sıkılaştırdığında yeni Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilir. Bu arada Sayın Erdoğan'ın ülkesinde giderek otoriterleşen tavrı - ki bu kitlesel şekilde memurların görevden alınmalarını, gazetecilerin de tutuklanmalarını içeriyor - ABD'de tepki çekiyor." 'UMUTLU OLMAK İÇİN BAZI NEDENLER VAR' Financial Times, tüm bu sorunları sıraladıktan sonra, "Onların hepsinin üstesinden gelmek mümkün olmayabilir ama umutlu olmak için bazı nedenler de var" diyor. Buna gerekçe olarak; "Brunson'ın serbest bırakılması ile ABD'de evangelist seçmenlerin çok önem verdikleri bir adaletsizliğin son bulmasını" ve "Suriye'deki savaşta sonunda belki de sona yaklaşılmasını, dolayısıyla da ABD'nin Kürt isyancılara desteğininin daha az önemli bir konuya dönüşebilmesini" gösteriyor.