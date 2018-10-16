HABER

Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir

16.10.2018 09:11 | Son Güncelleme

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın Türkiye'de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmasını başyazısında değerlendirdi.

Gazeteye göre Ankara-Washington hattında oluşan olumlu hava sonrası Türkiye, Rusya'dan silah alma kararını gözden geçirmeli. Bunda ısrarcı olması halinde ise Trump yönetimi Türkiye'ye yeni bir dizi ekonomik yaptırımdan kaçınmalı.

Financial Times'taki başyazı, Pastör Andrew Brunson'ın Türkiye'de cezaevinden çıktıktan sonra 24 saat içinde kendisini Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısında bulduğunun hatırlatılmasıyla başlıyor.

Gazeteye göre Brunson'ın serbest bırakılması, Washington ile Ankara arasındaki "hayati" ilişkide yeni bir başlangıç için önemli bir fırsat.

İKİ ÜLKENİN KAYGILARI

Başyazıda, ABD-Türkiye ittifakını tehdit eden olaylar zincirinin 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimi ile başladığı yorumu yapılıyor. Türkiye'nin Fethullah Gülen'e yönelik suçlamalarının, Brunson davasının, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarının ve Türk Lirası'nda bu yıl gözlenen çöküşün hatırlatıldığı yazı şöyle sürüyor:

"Sayın Brunson'ın serbest bırakılması Washington ile Ankara arasındaki tüm sorunları çözmüyor. Erdoğan yönetimi, ABD'nin Suriye'de Kürt savaşçılara desteği yüzünden hala öfkeli. Türkler bu savaşçıların Türkiye'deki Kürt teröristlerin müttefikleri olduklarında ısrarcı.

"Amerikalılar da Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile flörtü nedeniyle kaygılı. Erdoğan'ın Rusya'dan savunma sistemi alma kararına da öfkeliler. Bu Washington tarafından NATO üyeliğiyle çelişen bir karar olqrak görülüyor ve Türkiye'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımları tetikleyebilir. Türk şirketleri de, ABD önümüzdeki ay İran'ın ekonomik tecridini sıkılaştırdığında yeni Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilir. Bu arada Sayın Erdoğan'ın ülkesinde giderek otoriterleşen tavrı - ki bu kitlesel şekilde memurların görevden alınmalarını, gazetecilerin de tutuklanmalarını içeriyor - ABD'de tepki çekiyor."

'UMUTLU OLMAK İÇİN BAZI NEDENLER VAR'

Financial Times, tüm bu sorunları sıraladıktan sonra, "Onların hepsinin üstesinden gelmek mümkün olmayabilir ama umutlu olmak için bazı nedenler de var" diyor. Buna gerekçe olarak; "Brunson'ın serbest bırakılması ile ABD'de evangelist seçmenlerin çok önem verdikleri bir adaletsizliğin son bulmasını" ve "Suriye'deki savaşta sonunda belki de sona yaklaşılmasını, dolayısıyla da ABD'nin Kürt isyancılara desteğininin daha az önemli bir konuya dönüşebilmesini" gösteriyor.

"ABD-Suudi Arabistan ilişkilerideki kriz tehdidi Trump yönetimini, bir diğer önemli bölgesel güç olan Ankara ile ilişkileri geliştirmeye teşvik etmeli" diyen gazete, Türkiye'deki borç krizini de hatırlatıyor. Ankara'nın Washington'da iyi niyete ihtiyaç duyduğunun altını çizerek...

TÜRKİYE VE ABD'YE ÇAĞRILAR

Başyazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Bununla birlikte ABD ve Türkiye eğer ilişkilerini yeniden inşa etmek istiyorlarsa kendilerini dizginlemeli. Tercihen, Türk hükümeti Rusya'dan silah alma kararını gözden geçirmeli. Türkiye bu konuda ısrarcı olsa bile Trump yönetimi yeni bir dizi ekonomik yaptırımdan kaçınmalı.

"Erdoğan hükümetinin de, Amerika'nın Suriye'deki Kürtlere yardımı ile ilgili olarak daha anlayışlı bir tavır benimsemesi iyi olacaktır. Özellikle de ABD, terör tehditleriyle yüzleşen Türkiye'yle istihbarat alanında işbirliği yapmaya devam ederse...

"Bu tür bir dizginleme ne Sayın Erdoğan ne de Sayın Trump için kolay bir şey. İkisi de çabuk etkilenip aniden değişebilen duygusal liderler. Ancak şimdi biraz pragmatik olmaları ve dikkatli bir şekilde diplomasiye başvurmaları ikisinin ülkelerinin de çıkarına olacaktır."

PARTNEREmina’dan yanıt yokEmina’dan yanıt yok
Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem!Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Financial Times pastör brunson ABD Türkiye Ilişkiler

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 14 yorum
reis fos çıktı....sadece konuştu..icraat yok...ver dediler verdi....
Fos çıkan sizlersiniz çakma vatanseverler
Bu fakir bu koltuk da oturduğu sürece, teröristi ( Brunson) kimse alamaz diyen kimdi ?
Ne istenizde vermedik ki..
papaz efendi unutma bizim fakir paşamızı kutsal suyundan yola
Ne kadar güçlü olursa olsun bize yaptıkları (Darbe, Ypg' ye destek, açık açık tehdit, halkbankası olayı vs.) bu kadar ortada olan bir ülkeye biz niye yalakalık yapıyoruz. Biz Türk'üz ya özgürüz ya ölürüz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ve Türkiye anlaşmıştı! Süre doldu, şimdi ne olacak?

Rusya ve Türkiye anlaşmıştı! Süre doldu, şimdi ne olacak?

Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi!

Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi!

Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

'AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir'

'AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir'

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.