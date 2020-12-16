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Financial Times Türeci ve Şahin’i "Yılın Kişisi" seçti

16.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Financial Times, koronavirüse karşı geliştirilen aşının mimarları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yi "Yılın Kişisi" seçti.

Financial Times koronavirüse karşı geliştirilen aşının mimarları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’i "Yılın Kişisi" seçti.

Gazetede, Türeci ve Şahin hakkında yayınlanan yazıda, iki bilim insanının bir yıldan kısa bir sürede koronavirüs aşısını geliştirerek hem bilimsel hem de iş anlamında olağanüstü bir başarıya imza attıkları belirtildi.

''Işık Hızı''yla geliştirilen aşı

İkisi de Türkiye kökenli olan Türeci ve Şahin, Almanya Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech’i 2008’de kurdu.

Firma, koronavirüse karşı aşı geliştirmek için geçen Ocak ayı başında "Işık Hızı" adlı projeyi başlattı. Gerçekten de son derece yüksek bir tempoda ilerleyen süreç, sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı.

Aşı geliştirme süreci, normal koşullar altında sekiz ila on yıla yayılabilirken, zamana karşı yarışılan salgın döneminde BioNTech ve Amerikan Pfizer ortaklığının aşıyı geliştirmesi bir seneden kısa sürdü. Geliştirilen aşının yüzde 95’in üzerinde koruyuculuk sağladığı belirtildi.

Dünyanın en zenginleri arasında

BioNTech hisselerinin yüzde 18'ini elinde tutan Şahin, şirketin başarısıyla en zengin 100 Alman arasına girmişti. Şimdilerde ise Şahin’in servetinin 5,1 milyar dolara yükseldiği ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdiği belirtiliyor.

Londra merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, her yıl o yıl kayda değer bir etki yaratan kişileri "Yılın Kişisi" seçiyor. Geçen yıl Microsoft’un CEO’su Satya Nadella; 2018’de ise ABD'li milyarder yatırımcı George Soros gazete tarafından bu unvana layık görülmüştü.

DW / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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