HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Financial Times: Türkiye SİHA’ları ABD, İsrail ve Çin’e rakip oldu

Financial Times: Türkiye SİHA’ları ABD, İsrail ve Çin’e rakip oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD, İsrail ve Çin’e ciddi bir rakip olduğunu yazdı.

Financial Times: Türkiye SİHA’ları ABD, İsrail ve Çin’e rakip oldu

Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalarda, Ermenistan’a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun Türk yapımı SİHA’ları çok sayıda Ermeni mevkisinde kullandığı görüntüler, Financial Times tarafından ABD, Çin ve İsrail SİHA’larına rakip olarak gösterildi.

Gazetede yer alan habere göre Dağlık Karabağ’ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz’in ardından Türk SİHA’larının kullanıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilerek, "Genişleyen Türk insansız hava aracı endüstrisi, Türkiye’nin batılı silah alımlarına olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik yirmi yıllık bir çabanın sonucudur" ifadesine yer verildi.

YÜKSELEN BİR DRONE GÜCÜ

Türk SİHA’larına yönelik haberde İHA programının Türkiye’yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği belirtilirken, New York Bard’daki Drone Çalışmaları Merkezi’nin Direktörü Dan Gettinger’ın, "Türkiye’nin ABD, İsrail veya Çin’e önemli bir rakip olduğunu söyleyebilirim" ifadelerine yer verildi. King’s College London’da görev yapan eski bir ABD deniz ve askeri araştırmacısı Rob Lee’nin Türk SİHA’ları için, "Askeri güç Türk dış politikasının gerçekten önemli bir unsuru haline geldi" açıklaması yer aldı.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye’de SİHA’ların 2017’den beri PKK’ya karşı olarak kullanıldığını belirten Financial Times gazetesi, Türkiye’nin kendi İHA’larını üretme çabasının, terör örgütü PKK ile olan mücadelesi ile bağlantılı olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Avusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtulduAvusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtuldu
İşte karalahana sarmasının tarifi...İşte karalahana sarmasının tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir
ABD basını yazdı: Huawei yaptırımları lideri değiştirebilir
Koronavirüs erkeklerde kısırlığa yol açıyor mu?
Koronavirüs erkeklerde kısırlığa yol açıyor mu?
Avusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtuldu
Avusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtuldu
Türk gurbetçi işçi olarak girdiği şirketin patronu oldu
Türk gurbetçi işçi olarak girdiği şirketin patronu oldu
En büyük köpek balığı yakalandı! Bin 500 kilo...
En büyük köpek balığı yakalandı! Bin 500 kilo...
Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.