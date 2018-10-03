Financial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyor

Türkiye ekonomisindeki ve dış politikasındaki son gelişmelerin değerlendirildiği yazıda Gardner, Erdoğan'ın ABD'nin tehditleri ve Rusya'nın taleplerine nasıl cevap vereceğini kararlaştırması gerektiğini belirtiyor. Gardner'a göre birkaç hafta içindeki verilecek bu kararlar, Türkiye'nin ekonomik istikrarına ve güvenliğine gerçek tehditlerin yöneldiği bu dönemde "jeopolitik olarak nereye oturduğuna" karar vermesine yardımcı olacak. 'BRUNSON'I ABD'YE BARIŞ HEDİYESİ SUNABİLİR' Gardner'ın yazısından öne çıkan satırlar şöyle: "Türk Lirası'nın yıl başından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 40 değer kaybetmesine ve şirketlerin dış borcunun artmasına neden olan kur krizi şimdilik duruldu. Ancak, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasına, İran'a yönelik yaptırımları kırmasına ve ABD'li pastör Andrew Brunson'u terör suçlamasıyla hapis tutmasına kızan ABD, Türk bakanlara ve Türkiye'den ithalata yönelik cezalandırıcı adımlar attı ve Türk ekonomisinin en kırılgan olduğu dönemde yeni adımlar atmaya da hazırlanıyor. "

Gardner, 12 Ekim'de yeniden hakim karşısına çıkacak olan Pastör Brunson'un serbest bırakılabileceğine dair spekülasyonların arttığını da vurguluyor. . "Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl Brunson'un tutukluluğu ve Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi arasında bağlantı kurmuştu. Darbe girişimi sonrası muhaliflere yönelik girişilen 'temizlik' göz önünde tutulduğunda, Erdoğan'ın Türk yargısının bağımsız olduğuna dair taahhüdünü çok az kişi ciddiye aldı. Birçokları Pastör Brunson'un ABD Başkanı Donald Trump'a barış hediyesi olarak sunulacağını düşünüyor." Erdoğan'ın hafta başında meclis açılışında yaptığı konuşmada Brunson davası ve Suriye'de Kürt PYD güçlerine verdiği destek nedeniyle ABD'ye çıkıştığını hatırlatan Gardner'ın yazısı şöyle devam ediyor: "Geçmişte Erdoğan'dan yana esen rüzgarlar beraberinde serinkanlı bir diplomasi getiriyordu, ancak Erdoğan'ın şu anki ruh haline bakılırsa artık durum farklı. Washington'ın kızgınlığı, Türkiye'ninkinden daha çok. "Erdoğan'ın müttefikleri Rusya, Çin ve hatta Avrupa Birliği ile kurulacak bir Trump karşıtı ittifaktan bahsediyor... Ancak bu arada Erdoğan'ın dünya sahnesindeki yeni en iyi arkadaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında anlaşmazlık potansiyeli taşıyan geniş bir alan bulunuyor. Suriye'nin 7 yıldır süren iç savaşına karşıt taraflarda başlasalar da, Rusya'nın Esad yönetimini destekleyen hava saldırıları ile Türkiye Rusya'nın yörüngesine çekildi...