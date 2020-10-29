Financial Times yazarı Gardner: Rusya'yla rekabeti Erdoğan için Macron'la tartışmadan daha büyük tehdit

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin dış haberler editörü David Gardner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki tartışmayı ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Gardner, analizinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Macron'la tartışması manşetlere taşındı ancak Rusya ile rekabeti daha büyük bir tehdit" yorumunda bulundu. David Gardner'in FT'nin internet sitesinde yayımlanan yazısının başlığı, "Putin, Erdoğan'ın kapasitesinin ötesine geçmesini test ediyor". FT'de düzenli köşe yazıları da kaleme alan Gardner analizinin başında Erdoğan'ın son dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akıl sağlığını sorguladığını, Körfez ülkelerinin Sünni Arap liderleriyle adeta bir kan davası içinde olduğunu, Türkiye'yi Amerikan yaptırımlarından koruyan ABD Başkanı Donald Trump'a bile meydan okuduğunu belirtiyor. Gardner'e göre son dönemde Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında da soğuk rüzgarlar esiyor. 'Erdoğan, Macron'u dövmek için sağlam bir sopa seçti' Önce Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanları arasındaki tartışmayı değerlendiren Gardner, "Erdoğan, Macron'u dövmek için sağlam bir sopa seçti" diyor.

Gardner, bu görüşüne gerekçe olarak Erdoğan'ın, Macron'un Samuel Paty adlı öğretmenin Muhammed Peygamber'in karikatürlerini sınıfta öğrencilerini göstermesi sonrası başı kesilerek öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamaları tüm Müslümanlara yönelik bir saldırı olarak görmesini gösteriyor. "Kendisinin Müslümanlarların lideri olduğunu varsayan Erdoğan, Macron'a yanı vermesi gerektiğini düşündü. Müslüman liderler de Türkiye Cumhurbaşkanından ne kadar nefret ederlerse etsinler, Macron'u savunamazlardı" diyor Gardner. Erdoğan'dan Macron'a: Hakikaten kontrolden geçmesi lazım

Guardian, Erdoğan-Macron tartışmasını yorumladı: İkisinin de işine geliyor

Fransız basını Erdoğan'ın sözlerini yorumladı: "Amaç dikkati ekonomiden başka yere çevirmek" David Gardner'a göre son dönemde manşetlere taşınan Macron'la tartışması olsa da, Erdoğan'ın için daha büyük bir tehdit var: Rusya'yla rekabeti. Türkiye ve Rusya'nın Suriye ve Libya'daki iç savaşlarda farklı tarafları desteklediklerini hatırlatan Gardner, Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına karşı çıkmamasının nedeninin S-400 hava savunma sistemi satın alması olduğu kanısında. 'İdlib'de yaşananlar, Rusya'nın misillemesi gibi görünüyor' David Gardner'in analizi şu satırlarla noktalanıyor: "Ancak Türkiye'nin stratejik derinlik arzusunun karşısına Şubat ayında, Rusya'nın Suriye'nin tümünü Esad rejimi için kurtarma kararlılığı çıktı. İki taraf da İdlib'de ağır kayıplar verdi. Ki İdlib, Suriye'de Ankara'nın ordusunu da konuşlandırdığı, muhaliflerin son kalesiydi.