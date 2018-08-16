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Finans sektöründe kadın liderler yetişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Öz Finans İş Sendikası, Ziraat Bankası ve Halk Bankasındaki kadın üyelerine yönelik "Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesini hayata geçirdi - Sendika Genel Başkanı Ahmet Eroğlu: - "Projeyle 81 ilden finans sektöründe çalışan 100 kadının iş hayatında ve sendikal faaliyetlerde daha aktif rol alıp, çalışmalarda etkin görev üstlenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz"

ÖZCAN YILDIRIM - Öz Finans İş Sendikası, Ziraat Bankası ve Halk Bankasındaki kadın üyelerine yönelik "Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesini hayata geçirdi. Sendika, projeyle kadınların iş hayatında ve sendikal faaliyetlerde daha aktif rol alıp, çalışmalarda etkin görev üstlenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikalarının 37 bini aşkın üyesiyle "banka, finans ve sigorta" iş kolunun ikinci büyük sendikası olduğunu belirterek Ziraat ve Halk bankalarında örgütlü olduklarını vurguladı.

Üyelerinin yaklaşık yüzde 40'ının kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Eroğlu, kadın üyelerin hem iş yerlerinde hem de sendikal faaliyetlerde daha etkin görev alması için "Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Eroğlu, her ilde en az bir kadın sendika temsilcisinin yetişmesi için yola çıktıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Projeyle 81 ildeki finans sektöründe çalışan 100 kadının iş hayatında ve sendikal faaliyetlerde daha aktif rol alıp, çalışmalarda etkin görev üstlenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza kadın çalışanları güçlendirecek bu projemize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum."
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- "Finans sektörü lider kadın çalışanlara kavuşacak"

Öz Finans İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can da "banka, finans ve sigorta" iş kolunun kadın çalışan oranı en yüksek iş kollarından olduğuna işaret ederek buna karşın iş kolunda sendikacı kadın sayısının düşük olduğuna dikkati çekti.

"Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesiyle sendikacı kadın sayısının artacağını dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl sürecek proje kapsamında katılımcı kadın üyelerimize, iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yasal haklar, iş yerinde psikolojik taciz (mobbing), ekip çalışması ve liderlik gibi konularda eğitimler veriliyor. Projemizin başarıya ulaşmasıyla finans sektörü lider kadın çalışanlara kavuşacak."

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Anahtar Kelimeler:
Halk Bankası Kadın Çalışanlar Öz Finans İş Sendikası ziraat bankası

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