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Finans sektöründeki sendikalı kadınlara eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

Öz Finans İş Sendikası tarafından "Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesi kapsamında 81 ilde 100 kadına eğitim verildi - Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu: - "Finans sektöründe çalışan sendikalı kadınlarımız için çeşitli sosyal projeler gerçekleştirerek iş hayatında sendikal faaliyetler içerisinde daha aktif rol almalarını istiyoruz"

Öz Finans İş Sendikası tarafından "Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesi kapsamında 81 ilde 100 kadın eğitim aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kapanış programı Ankara'da yapılan projeyle finans sektöründe çalışan 100 kadına sendikal faaliyetlerde aktif rol almaları için eğitim verildi.

Bu kapsamda Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat Bankası ve Halk Bankasında çalışan 100 kadın, "toplumsal cinsiyet eşitliği", "ekip çalışması ve liderlik", "iletişim", "yasal haklar" ve "iş yerinde psikolojik taciz" konularında eğitim aldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, üyelerinin yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğunu belirterek, toplu iş sözleşmelerinde kadın çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması için güncel ve sürekli düzenlemeler yapılması konusunda gereken adımları atmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kadınlara yönelik birçok proje gerçekleştirdiklerini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Finans sektöründe çalışan sendikalı kadınlarımız için çeşitli sosyal projeler gerçekleştirerek iş hayatında sendikal faaliyetler içerisinde daha aktif rol almalarını istiyoruz. 'Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi' projemizle 81 ilden belirlenen kadın çalışanlarımızın iş hayatında sendikal faaliyetlerde daha aktif rol almalarını ve çalışmalarda etkin görev üstlenmelerini eğitimlerle sağlamaya çalışıyoruz. Projenin amacına ulaşacağına inanıyorum. Projeye desteklerinden dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Sendikanın Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can da projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

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