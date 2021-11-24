Finans ve sendika ihtisas mahkemeleri ne zaman kurulacak? Bakanı Gül'den açıklama!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yapan Bakan Gül, 2022'de Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kurulacağını da duyurdu. Bakan Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" dedi. İşte detaylar...

FİNANS VE SENDİKA İHTİSAS MAHKEMELERİ NE ZAMAN KURULACAK?

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız" ifadelerini kullandı.

Finans ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını da ifade eden Bakan Gül İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinerek, İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız" dedi.

Bakan Gül'ün açıklamalarında 1 Ocak 2022'den itibaren tutuklamaya itiraz Asliye Ceza Mahkemesi hakimlerinin bakacağı bilgisi yer aldı. Yargıda siyasallaşma tartışmalarına ilişkin konuşan Bakan Gül, "Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil, asla el değmeyecek bir mercidir" dedi.

İhtisas mahkemelerinde uzmanlaşmaya önem verdiklerini söyleyen Bakan Gül, "Yakın süreçte İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizden başlayarak finans mahkemeleri kuracağız. Yine sendika uyuşmazlıkları için de sendika ihtisas mahkemelerini yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu. Bakan Gül açıklamalarında adalet teşkilatına yeni personel alımının planlandığını ekledi ve 2022'de 12 bin 400 yeni personelin istihdam edileceğini belirtti.



