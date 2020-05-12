“Finansal Yardım Şirketlere Değil Halka Gitmeli”

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin Corona virüsünün yaralarının sarılması için en az 61 milyar dolarlık bir federal finans desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Vali Cuomo Kongre’ye yaptığı uyarıda, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizde sağlanan federal desteğin şirket odaklı kurtarmalara gittiğini hatırlattı. Corona virüsüne destek sağlayacak finansal yardımla ilgili paketin geçmişteki gibi tekrarlanması endişesini belirterek, “Bir daha böyle yapmayın. Aç gözlü şirketleri beslemeyin. Finansal yardımın dağıtımında partizanlık yapmayın. Yardıma ihtiyacı olan polis memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları. Asıl finansal desteğe orta direk insanlar, dar gelirli insanlar muhtaç. Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmaları fark etmemeli” dedi.
New York’ta ölü sayısı 27 bini aştı
New York eyaletinde Corona virüsüne bağlı vaka sayısı 350 bini, can kaybı 27 bin kişiyi aştı. New York Valisi Andrew Cuomo, son 24 saatte eyalette Corona virüsüne bağlı 195 can kaybı yaşandığını kaydetti. Vali Cuomo, şu ana kadar Corona virüsüne bağlı üç çocuğun yaşamını yitirdiğini, eyalet genelinde yüz çocuk vakasında görülen tanıların Corona virüsüyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti. Vali Cuomo, “Şimdiye kadar 5,7 ve 18 yaşındaki üç çocuğu kaybettik. Bu gerçekten rahatsız edici bir durum. Yüz ayrı çocuk vakasını da araştırıyoruz. Ebeveynlerin bu konuda çok endişeli olduklarını biliyorum ve öyle olmalılar” dedi.
New York’ta 12 yeni test merkezi daha açılacak
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte 12 ayrı semtte yeni test merkezlerinin açılacağını söyledi. Salgın hastalıkla mücadele etmenin tek yolunun daha fazla vakanın saptanması olduğunu belirterek, “Mücadele için daha fazla test yapmak zorundayız. Vakaları bulup takip etmek için işe aldığımız 535 kişi eğitimini tamamladı. Haziran ayında bu sayı 2 bin beş yüz kişiye ulaşacak’’ ifadelerini kullandı.
Broadway Perdeleri 8 Eylül’e Kadar Kapalı Kalacak
Corona virüsü salgını sonrasında New York’a getirilen kısıtlamalar nedeniyle 12 Mart’ta perdelerini kapatan Broadway tiyatrolarının yeniden açılma tarihinin en erken 8 Eylül olduğu, ancak kentte salgının etkisini sürdürmesi durumunda planlanan açılış tarihinin ertelenebileceği vurgulandı.
Broadway Sanat Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Corona virüsü salgını nedeniyle kapatılan 41 tiyatronun, en erken 7 Eylül’de kutlanacak Ulusal İşçi Bayramı sonrasına gelen 8 Eylül Salı günü açılabileceği, ancak gelişmelere göre açılışın ileri bir tarihe de ertelenebileceği belirtildi.
Kurul Başkanı Charlotte St. Martin yaptığı açıklamada, “Tüm Broadway performanslarına mümkün olan en kısa sürede devam etmeyi istesek de, perde arkasındakileri, tiyatroya gelen herkesin sağlığını düşünmek zorundayız. Halk sağlığı açısından gerekli tüm önlemlerin alınması sonrasında sahneleri yeniden açacağız” dedi.