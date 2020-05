“Finansal Yardım Şirketlere Değil Halka Gitmeli”

New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin Corona virüsünün yaralarının sarılması için en az 61 milyar dolarlık bir federal finans desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Vali Cuomo Kongre’ye yaptığı uyarıda, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizde sağlanan federal desteğin şirket odaklı kurtarmalara gittiğini hatırlattı. Corona virüsüne destek sağlayacak finansal yardımla ilgili paketin geçmişteki gibi tekrarlanması endişesini belirterek, “Bir daha böyle yapmayın. Aç gözlü şirketleri beslemeyin. Finansal yardımın dağıtımında partizanlık yapmayın. Yardıma ihtiyacı olan polis memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları. Asıl finansal desteğe orta direk insanlar, dar gelirli insanlar muhtaç. Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmaları fark etmemeli” dedi.

New York’ta ölü sayısı 27 bini aştı

New York eyaletinde Corona virüsüne bağlı vaka sayısı 350 bini, can kaybı 27 bin kişiyi aştı. New York Valisi Andrew Cuomo, son 24 saatte eyalette Corona virüsüne bağlı 195 can kaybı yaşandığını kaydetti. Vali Cuomo, şu ana kadar Corona virüsüne bağlı üç çocuğun yaşamını yitirdiğini, eyalet genelinde yüz çocuk vakasında görülen tanıların Corona virüsüyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti. Vali Cuomo, “Şimdiye kadar 5,7 ve 18 yaşındaki üç çocuğu kaybettik. Bu gerçekten rahatsız edici bir durum. Yüz ayrı çocuk vakasını da araştırıyoruz. Ebeveynlerin bu konuda çok endişeli olduklarını biliyorum ve öyle olmalılar” dedi.