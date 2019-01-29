Finansevim büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eryiğit, Finansevim’e 2018 yılında yapmış oldukları 10 milyon liralık yatırımın ardından toplam 21 şubeye ulaştıklarını bildirdi.

Eryiğit yaptığı yazılı açıklamada, tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi Finansevim’e 2018 yılında yapmış oldukları 10 milyon liralık yatırımın ardından toplam 21 şubeye ulaştıkların ifade ederek, kuruluş döneminde verdikleri yatırım sözünün yüzde 10’luk kısmını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl faizsiz finans sisteminin öne çıkacağını belirten Eryiğit, şunları kaydetti:

"Son günlerde yapılan açıklamalara baktığımızda, tüm oklar faizsiz finans sistemini gösteriyor. Faizlerin yüksek oluşu, orta ve alt gelir grubuna göre yapılandırılmaların yapması gerektiği vurgusu ve özellikle inşaat sektörünün rahat nefes alması için bunun gerekliliğinin hem inşaat dernekleri hem çevre ve şehircilik bakanlığımız tarafından dile getirilmesi bu sistemimizin ekonomimiz için önemini vurgulamaktadır. Öyle görünüyor ki 2019 yılında ekonomimizin lokomotifi, bel kemiği faizsiz finans sistemlerimiz olacak. Bizde bu doğrultuda 2017 yılında girişimci olarak dahil olduğumuz bu sisteme desteğimizi arttırmak istedik."

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