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Fincancı Hessen Barış Ödülü'nü aldı

28.11.2018 19:37 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof.

Fincancı Hessen Barış Ödülü'nü aldı

Dr. Şebnem Korur Fincancı, Hessen Barış Ödülü’nü Almanya’nın Wiesbaden kentinde düzenlenen törenle aldı.Hessen Barış Ödülü, Almanya'nın Wiesbaden kentinde düzenlenen törenle Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya verildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Hessen Eyalet Meclisi Başkanı Norbert Kartmann, "Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte işkenceyi belgeleyen ve işkence mağdurlarına yardımcı olan bir kadına saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Ödül töreninde konuşan Fincancı, ödülün "insan haklarıyla uğraşan insanlar için önemli bir işaret" olduğunu belirtti.

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier de yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler'in işkencenin araştırılması ve belgelenmesi hakkında ilk uluslararası kılavuzu olma niteliği taşıyan İstanbul Protokolü'nün hazırlanmasının Fincancı’nın çabaları sonucunda mümkün olabildiğine dikkat çekti.

Alman Protestan Kilisesi Konseyi eski Başkanı Wolfgang Huber de konuşmasında Fincancı'nın "toplumsal sorumluluk taşıyan bir tıp için parlak bir örnek" olduğunu söyledi. Huber, Fincancı'nın "profesyonelliğini, gönüllülüğünü, cesaretini şiddeti engellemek, insan onurunu korumak ve barışı desteklemek için ortaya koyduğunu" belirtti.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fincancı ödüle layık görüldüğünün açıklanmasının ardından DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, "Bu tür ödüllere layık görülmek çok büyük bir onur. Bu ödülle çok onurlandım. Ama bir taraftan da çok ciddi bir mahcubiyet içindeyim. Çünkü yaptığımız işin, olması gereken işin ödüllendirilmesi, bir yandan da bu dünyada hak ihlallerinin ne kadar yaygın olduğunu ve hak ihlallerine nasıl gözlerimizi kapatmaya zorlandığımızı hatırlatıyor. Yaptığımız iş, olması gereken için ödül almak bende bir mahcubiyet yaratıyor. Fakat çok da büyük onur duydum böyle bir ödülü almış olmaktan dolayı. Emeklerimizin görünür olmasından dolayı. O nedenle de bu ödüle beni layık görenlere çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuşmuştu.

Adını Sosyal Demokrat Partili eski bir Hessen eyalet başbakanından alan Albert Osswald Derneği tarafından 1994 yılında verilmeye başlanan Hessen Barış Ödülü, 25 bin euroluk para ödülü içeriyor. Geçen yıl Birleşmiş Milletler eski Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı Carla Del Ponte, 2016 yılında da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ödüle layık görülen isimler olmuştu.

DW,dpa,AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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