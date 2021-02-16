Fincancı’ya Erdoğan’a hakaretten para cezası

Gezi Parkı eylemleri sırasındaki sosyal medya paylaşımında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a haraket ettiği iddiasıyla yargılanan Türk Tabipler Birliği (TBB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya “kamu görevlisine haraket” suçu nedeniyle 7 bin 80 lira adli para cezası verildi. Fincancı’nın, İstanbul Anadolu Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, insan hakları savunucusu Fincancı’nın “kamu görevlisine hakaret” suçundan 7 bin 80 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. “Para toplamaya çalışıyorlar” Duruşma sonrası kendisi için verilen para cezası hakkında açıklama yapan Fincancı, “Parasız kaldılar malum onunlar için para cezaları daha önemli. Artık bizi hapse koymak yerine para cezası vererek para toplamaya çalışıyorlar” dedi. Karar öncesinde ise Fincancı, savcının mütalaasına karşı savunma yaparken, "Daha önce de belirtmiştim. Ortada bir hakaret değil, hakikat var" sözleriyle Gezi Parkı eylemleri sürecinde, 15 Haziran 2013’te yaptığı sosyal medya paylaşımının arkasında durduğunu söyledi.

Kendisinin “kamu görevlisini hakaretten” yargılandığına dikkat çeken Fincancı, “Burada eleştirilen bir siyasetçidir. Aynı zamanda eleştirmek de bir yurttaş hakkıdır” dedi. Yargılanmasına neden olan Twitter’daki paylaşımını, 8 insanın hayatını kaybettiği, 10’un üzerinde insanın görme yeteneğini yitirdiği, binlerce kişinin de ciddi bir şekilde yaralandığı günlerde yaptığını anımsatan Fincancı, kendisinin de o dönem Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) başkanı olduğunu, aynı zamanda İstanbul Tabip Odası’nın insanlara yardım etmek için oluşturduğu gezici revirlerde de görevli olduğunu, yaşananlara tanıklık ettiğini anımsattı. “Suçlamaları ve cezayı kabul etmiyorum” Fincancı, doğrudan revirin içerisine hedef gözetilerek gaz fişeklerinin atıldığını hatırlatarak, "İnsanların tedavi edildiğini görüyorlardı, o kadar yakın mesafeden atıldı. Hemen birkaç gün önce dönemin Başkakanı 'Emri ben verdim, polisimiz destan yazdı' dedi. Polisin görevi insanları yaralamak, öldürmek, kör etmek değildir” diye konuştu.