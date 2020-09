FinCEN Files: Petkim'e Esad yönetimiyle ticaret yaptı suçlaması

Kerç Boğazı’ndaki felaketin arkasındakiler, uluslararası yaptırımları doğrudan ihlal ederek, Suriye'nin içine ve dışına petrol ve gaz ürünlerinin taşınmasında yer alan daha geniş bir uluslararası aktör ağının parçasıydı. Bu ticarete ilişkin olduğu düşünülen para hareketleri, ABD merkezli Bank of New York Mellon'un (BNY Mellon) uyum görevlileri tarafından hazırlanan ve ABD Hazinesi'ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan bir raporda belgelendi.

BNY Mellon'un FinCEN'e sunduğu Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporu ise Milenyum'un Blue Energy Trade Ltd Co üzerinden yaptığı transferlere ışık tuttu.

Petrokim-Blue Energy arasındaki para transferlerinden birkaç ay sonra Blue Energy, SDN listesine alındı. BNY Mellon'un sunduğu raporda, Petrokim ile para alışverişinde bulunan Blue Energy'nin, Saint Kitts ve Nevis merkezli bir offshore şirketi olduğu belirtildi. Banka, şirketin kime ait olduğunu tespit edemedi. Raporda ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına yer veren banka, Milenyum'un, Suriye'nin Esad rejimi kontrolündeki Banias limanına düzenli olarak enerji ürünleri sevkiyatı düzenlediğini, ödemeleri de Blue Energy Trade Ltd Co üzerinden aldığını belirtti.

Milenyum'un Nisan 2008'den beri Blue Energy ile ortak çalıştığını belirten ABD Hazinesi'ne göre, Nisan 2015'te Milenyum, değeri 1.2 milyon doları aşan LPG'yi Blue Energy aracılığıyla Banias limanına taşıdı. Mart 2015'te ise Milenyum, binlerce metrik ton LPG'nin Banias'a sevkiyatı için ödemeleri Blue Energy kanalıyla aldı.

Petkim ile 91 milyar dolarlık işlem

BNY Mellon, Petrokim'in, Petkim Petrokimya Holding AŞ ve Palmali Gas Shipping Co Ltd ile olan karşılıklı para transferlerini de şüpheli olarak raporladı. Kasım 2016 tarihli rapora göre Petrokim Trading Ltd ile Petkim Petrokimya arasında Mart 2010'dan Ocak 2016'ya kadar toplamda 91 milyon dolara yakın 54 ‘şüpheli' para transferi yapıldı. Rapora göre Petrokim ile Palmali Gas Shipping Co Ltd arasındaki ‘şüpheli' işlemler ise Nisan 2010-Mayıs 2015 arasında gerçekleşti. Bu tarihler arasında toplamda 29 milyon doları aşan 73 işlem yapıldı.

Palmali Holding'e ilişkin iddialar

BNY Mellon raporunda, Malta merkezli Palmali Gas Shipping Co Ltd'nin Türkiye merkezli Palmali Holding ile bağlantılı olduğu ifade edildi. ICIJ'in Paradise Papers araştırmasında yer alan Malta belgeleri de bunu teyit ediyor. Malta belgelerine göre Palmali Holding'in sahibi Mübariz Mansimov, Palmali Gas Shipping şirketinin hukuki ve idari temsilcisi.