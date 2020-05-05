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  4. Find X2'nin ardından: Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'ye geliyor!

Find X2'nin ardından: Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'ye geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Oppo, Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro için Türkiye müjdesi verdi. Oppo'nun açıklamasına göre Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro, Türkiye'de satışa sunulacak. Peki Oppo Reno 3 serisinin özellikleri neler?

Find X2'nin ardından: Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'ye geliyor!

Oppo geçtiğimiz günlerde Find X2'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirmişti. Akıllı telefon Türkiye'de 9.999 TL'den satışa sunulmuştu. Fakat Find X2'nin ardından Oppo iki telefonunu daha Türk kullanıcılarla buluşturmak için geri sayıma başladı bile. Bu modeller ise Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro.

OPPO RENO3 VE OPPO RENO3 PRO TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKIYOR

Oppo, Reno3 serisi akıllı telefon modelleri için Türkiye müjdesi verdi. Oppo, Reno3 ve Reno 3Pro'nun Türkiye'de satışa çıkacağını duyurdu. Satış günü için geri sayımın başladığını söyleyen Oppo, telefonların satışa çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi. Anlaşılan Oppo şimdilik bu bilgileri gizli tutmak istiyor.

Oppo Reno 3

OPPO RENO3 VE OPPO RENO3 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Oppo Reno3 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Telefonun teknik tarafında ise MediaTek Helio P90 işlemcisi, 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Oppo Reno3 Pro'da tasarım ve ekran konusunda Oppo Reno3 ile neredeyse aynı. Fakat iki telefonu teknik donanımları birbirinden ayırıyor. Oppo Reno3 Pro'da MediaTek Helio P95 işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Her iki telefonun en öne çıkan özelliği ise 44 MP çözünürlüğündeki ön kameraları. Bu anlamda iki telefonda dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

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