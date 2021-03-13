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Find X3 ailesi oldukça iddialı geliyor

13.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Find X3 ailesi oldukça iddialı geliyor

Find X3 serisinin lansmanıyla birlikte Oppo için büyük bir güne şahit oluyoruz. Amiral gemisi Find X3 Pro ve normal Find X3’ün ilk çıkışını çoktan gördük. Ancak Find X3 Neo ve Find X3 Lite modelleri daha uygun fiyatlarıyla Oppo ailesinin en sevilen cihazları haline geldi.

Find X3 Neo, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç kavisli FHD + AMOLED ekran getiriyor. Panel, HDR10 sertifikalı ve 32MP selfie kamerası ile entegre bir parmak izi okuyucusuna sahip. Telefon geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 865 yonga setinde 12 GB RAM ve genişletilemeyen 256 GB depolama ile eşleştirildi.

Arka tarafta, amiral gemisinde bulunan OIS ile aynı 50MP ana Sony IMX766 sensörüyle 16 MP ultra geniş ve 13 MP telefoto kamera mevcut. 2 MP makro kameranın yanı sıra Find X3 modellerinde bulunan üçlü bir kamera kurulumu da var. Cihaz, hızlı 65W SuperVOOC 2.0 şarjlı 4.500 mAh pile sahip. Android 11’in üstünde Color OS 11.1 ile geliyor. Find X3 Neo, satışlar 14 Nisan’da başladığında 975 $ etiketle Starlight Siyah ve Galaktik Gümüş renklerde geliyor.

Find X3 Lite ile Oppo, 8GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 765G yonga setine sahip. Ekran 6,4 inç boyutunda gelecek. FHD + çözünürlük ve entegre bir parmak izi okuyucu ile 90 Hz yenileme hızına sahip. Arka tarafta, 8MP ultra geniş kemaranın yanında 64MP birincil ve makro çekimler ve derinlik verileri için iki 2MP modül bulunuyor. X3 Lite’ın bataryası 4.300 mAh’ye çıkıyor ve 65W SuperVOOC 2.0 şarj ediyor. X3 Lite, aynı zamanda bir kulaklık jakı ile birlikte gelen serideki tek modeldir. Oppo Find X3 Lite, 560 $ fiyatı ile Galaktik Gümüş, Yıldızlı Siyah ve Astral Mavi renk seçenekleriyle geliyor.

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