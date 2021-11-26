Find X4 Pro'nun teknik özellikleri gün yüzüne çıktı

Çin merkezli şirketin en güçlü telefonlarını Türkiye’de satışa sunup sunmayacağı oldukça merak ediliyor. Ancak bundan önce Find X4 Pro modeli için bazı teknik özelliklerin ortaya çıktığını belirtmekte fayda var.

OPPO FIND X4 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

İddialara göre telefon, 2K çözünürlükte olan ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.7 inçlik bir ekran ile gelecek. 80W hızlı şarj teknolojisinden destek alacak olan cihaz bünyesinde 4.500 mAh’lik bir batarya barındıracak.

Telefonun gücünü ise yüksek ihtimalle Snapdragon 8 Gen1 yonga setinden alacağını söylemeden geçmeyelim. 4 nm üretim sürecinden geçen bu işlemcinin Android tarafındaki en güçlü çip olması bekleniyor.

Sızıntılara göre Oppo Find X4 Pro 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca modelde 256 GB dahili depolama alanı da bulunacak. Sırtında üçlü bir kamera kurulumunun yer alacağı cihazda 50 MP ana kameraya 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP sensör eşlik edecek. Selfie tarafında ise kullanıcıları 32MP’lik bir kamera bekliyor olacak. Ailenin çıkış tarihi hakkında ise henüz elimizde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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