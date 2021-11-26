HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Find X4 Pro'nun teknik özellikleri gün yüzüne çıktı

Find X4 Pro'nun teknik özellikleri gün yüzüne çıktı

26.11.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Find X4 Pro modeli için teknik özellikler yavaş yavaş belli oluyor. Şirket bildiğiniz gibi Find X3 ve Find X3 Pro isimli modellerini ülkemizde satışa sunmamıştı. Fakat bu sefer işler başka olabilir.

Find X4 Pro'nun teknik özellikleri gün yüzüne çıktı

Çin merkezli şirketin en güçlü telefonlarını Türkiye’de satışa sunup sunmayacağı oldukça merak ediliyor. Ancak bundan önce Find X4 Pro modeli için bazı teknik özelliklerin ortaya çıktığını belirtmekte fayda var.

OPPO FIND X4 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

İddialara göre telefon, 2K çözünürlükte olan ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.7 inçlik bir ekran ile gelecek. 80W hızlı şarj teknolojisinden destek alacak olan cihaz bünyesinde 4.500 mAh’lik bir batarya barındıracak.

Merakla bekleniyordu! Oppo Reno7, Reno7 Pro ve Reno7 SE tanıtıldıMerakla bekleniyordu! Oppo Reno7, Reno7 Pro ve Reno7 SE tanıtıldı

Telefonun gücünü ise yüksek ihtimalle Snapdragon 8 Gen1 yonga setinden alacağını söylemeden geçmeyelim. 4 nm üretim sürecinden geçen bu işlemcinin Android tarafındaki en güçlü çip olması bekleniyor.

Sızıntılara göre Oppo Find X4 Pro 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca modelde 256 GB dahili depolama alanı da bulunacak. Sırtında üçlü bir kamera kurulumunun yer alacağı cihazda 50 MP ana kameraya 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP sensör eşlik edecek. Selfie tarafında ise kullanıcıları 32MP’lik bir kamera bekliyor olacak. Ailenin çıkış tarihi hakkında ise henüz elimizde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Oppo Reno6 Türkiye'de satışta! İşte özellikleriOppo Reno6 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri

iPhone 12 cihazları büyük bir problemle karşı karşıya: Kullanıcılar tedirgin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
iPhone'lara büyük zam! İşte yeni fiyatlariPhone'lara büyük zam! İşte yeni fiyatlar
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Özhaseki: Cumhurbaşkanı asgari ücreti süresi gelmeden açıklayacak

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

Bakan Koca "Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.