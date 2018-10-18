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Fındığa 15 lira taban fiyat talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: - "TMO fındık piyasasına girmeli. Fındık fiyatı 15 lira olarak ilan edilmeli. Aksi takdirde bu millet AK Parti'ye 31 Mart'ta 'fındık operası' oynatırsa hiç şaşırmasınlar" - "Dün TBMM'de yaşananlar beni ziyadesiyle üzdü"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "TMO fındık piyasasına girmeli. Fındık fiyatı 15 lira olarak ilan edilmeli. Aksi takdirde bu millet AK Parti'ye 31 Mart'ta 'fındık operası' oynatırsa hiç şaşırmasınlar." dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticisinin sorunlarına yönelik Meclis Araştırması istediklerini anımsattı.

Önergelerinin gündeme alınması önerisinin dün TBMM Genel Kurulunda AK Parti oylarıyla reddedildiğini belirten Enginyurt, "Dün TBMM'de yaşananlar beni ziyadesiyle üzdü." ifadesini kullandı.

Grup önerilerinin reddedilmesini eleştiren Enginyurt, "Sanki AK Parti'liler Münbiç'e girmişler gibi, sanki Türkiye-Yunanistan arasında maç olmuş da Türkiye gol atmış gibi AK Parti'li milletvekilleri büyük bir coşku ve sevinçle önergenin kabul edilmemesini alkışladılar. Buna çok üzüldüm." diye konuştu.

Fındık fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Enginyurt, "TMO fındık piyasasına girmeli. Fındık fiyatı 15 lira olarak ilan edilmeli. Aksi takdirde bu millet AK Parti'ye 31 Mart'ta 'fındık operası' oynatırsa hiç şaşırmasınlar." dedi.

- Gazeteciye "lan" dediği iddiası

Cemal Enginyurt, bir gazeteciye "lan" dediği iddiası üzerine çıkan habere de çok üzüldüğünü belirterek, "Bizim orada cümleyi tamamlarken 'la' deriz. 'Lan' hakarettir, çok kötü bir ifadedir. Böyle bir ifadeyi, bir hakaret olarak sizin hiçbirinize kullanmam, kullandırtmam. O gün, hakaret etmediğimi de söyledim, özür de diledim." diye konuştu.

Soru soran gazetecinin, "la" sözcüğünü hakaret olarak anladığını, bundan dolayı da özür dilediğini anlatan Enginyurt, "Kendimi savunma yoluna gitmedim. O gün kısa yoldan keseyim istedim ama maalesef iyi kesildim." açıklamasını yaptı.

AK Parti-MHP ittifakının arasına fındığın girdiği şeklinde çıkan haberlerin sorulması üzerine Enginyurt, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanına oy vermiş olmamız, Ordu'nun, Giresun'un en temel geçim kaynağı olan ve şu anda 8 milyon insanın büyük umutla beklediği fındık taban fiyatının açıklanmasının ve araştırılmasının AK Parti'ye sorulması, ittifakı zedeleyici bir hadise değildir. Fındık fiyatlarını TMO'ya, hükümete sormayacağız da bizim köyün imamına, bakkalına mı soracağız. Dolayısıyla burada, ittifakın zedelenmesi değil, haklı bir talebin seslenişi var."

Cemil Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fındık maliyeti konusunda yeterince bilgilendirilmediğine inandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

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