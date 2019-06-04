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"Fındığı her ortamda gündeme getireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 23:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Daha önce olduğu gibi fındığı her ortamda gündeme getireceğiz. Üreticilerin sorunlarının takipçisi olacağız. Bu günlerde açıklanan rekolteler de geçmiş yıllarda oynanan senaryoların devamıdır. Maalesef mağdur olan yine üreticidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Daha önce olduğu gibi fındığı her ortamda gündeme getireceğiz. Üreticilerin sorunlarının takipçisi olacağız. Bu günlerde açıklanan rekolteler de geçmiş yıllarda oynanan senaryoların devamıdır. Maalesef mağdur olan yine üreticidir." dedi.

Torun, beraberinde Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile ilçede vatandaşların bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, son günlerde açıklanan fındık rekoltelerinin kabul edilir olmadığını belirtti. Torun, açıklanan abartılı rekolte rakamlarının üreticilerin aleyhine olduğunu söyledi.

Yılladır fındıkla ilgili aynı şeylerin konuşulduğunu ancak bir türlü çözüm üretilmediğini ileri süren Torun, "Yaptıkları tek şey üreticilere Alan Bazlı Gelir Desteği adı altında dönüm parası vermek. Zaman zaman da TMO'yu devreye sokar gibi yapıyorlar ancak bunda da çok başarılı olamıyorlar." diye konuştu.

Her sene alınan farklı kararlarla fındığın sorununun çözülemeyeceğini savunan Torun, "Fındık sorununu topyekun ele almazsanız, sürdürülebilir kılmazsanız fındığın sorununu asla çözemezsiniz." şeklinde konuştu.

Fındıkta sadece üreticinin sorunlarının olmadığını kaydeden Torun, benzer sorunları ihracatçı ve tedarikçinin de yaşadığını öne sürdü.

Fındığa bir sene fiyat vermekle bu işin çözülemeyeceğini vurgulayan Torun, "Fındık konusunda en az 15-20 yıllık bir planlama yapılması lazım. Bu süreci de takip ederek üreticinin güvence altına alınması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Yapılacak düzenlemeyle üreticinin ürününü kaça satacağını, tedarikçinin de fındığı kaça alacağını bilmesi gerektiğini söyleyen Torun, bu tür düzenlemelerin olmaması durumunda sektördeki sorunların devam edeceğini dile getirdi.

Torun, fındıkta yaşanan sorunları gündeme getirmek adına Ordu'dan Giresun'a yürüdüklerini, ardından fındık mitingi düzenlediklerini anımsatarak, "Bunların yanı sıra fındık çalıştayı yaptık. Bu da yetmedi mecliste sürekli soru önergeleri verdik. Ne oldu. Bir şey değişti mi? Dolayısıyla fındıkla ilgili geçici değil kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonra fındık üreticilerinin haklarını her platformda savunacağının sözünü veren Torun, "Daha önce olduğu gibi fındığı her ortamda gündeme getireceğiz. Üreticilerin sorunlarının takipçisi olacağız. Bu günlerde açıklanan rekolteler de geçmiş yıllarda oynanan senaryoların devamıdır. Maalesef mağdur olan yine üreticidir." diye konuştu.

- Orduspor'un yaşadığı ekonomik kriz

Torun, Orduspor'un şehrin markası olduğunu ancak son yıllarda ekonomik sorunlarla gündeme geldiğini belirterek, "Ne yazık ki şu anda ikinci amatör ligde bizi temsil ediyor. Maalesef yapılan hatalar bizi buralara kadar getirdi. Bu aşamadan sonra yapılması gereken tek şey Orduspor'u gerçek kimliğine kavuşturmak. Bu zor ancak imkansız değil. Bu zorluğun üstesinden hep birlikte gelebiliriz." dedi.

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CHP fındık ordu ziyaret

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