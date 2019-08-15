Fındığı kurutmak için sahil yolunu mesken tuttular

Karadeniz’de fındık hasadı halen sürerken Trabzon’da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu’nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.

Fındık bahçesinde çuvalla doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu’na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler. Bir yandan fındıklarını kurutan bir yandan da yol kenarlarında oluşturdukları tezgahlarda taze fındık satışı yapan üreticiler, fındığın çok zahmetli iş olduğu belirttiler.

Fındığın kuruması için yaklaşık 5-6 gün kaldırımlarda kalacağını ifade eden üreticilerden Gebze’den fındık hasadı için memleketi Arsin’e gelen Adil Aktaş, “Gebze’de oturuyorum. Fındığımı toplamak için geldim. Fındığımızı topladık şimdi kurutuyoruz. 5-6 gün sonra kurutma işlemi biter. Yaklaşık 5-6 yıldır hep burada kurutuyoruz. En zor en çileli mahsul fındıktır. Toplaması olsun, buraya getirmesi olsun, seçmesi olsun hepsi zor. Geceleri bırakıp gidiyoruz. Burada kimse kimsenin fındığına zarar vermez” dedi.

Yaklaşık 22 yıldır fındığını kaldırımda kuruttuğunu ifade eden Erdem Yanbakan da “Her sene burada kurutuyorum. Zahmeti var ancak şimdiki fiyata değer. Yaklaşık 22 yıldır burada kurutuyorum. Geceleri pek kalmıyoruz.Şu ana kadar hiçbir şey olmadı ancak şimdi olabilir. Pahalı olduğu için endişeliyim. Geceleri pek kalmıyoruz “ diye konuştu.