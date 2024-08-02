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Fındık alım fiyatı belirlendi!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
02.08.2024 11:29
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Toprak Mahsulleri Ofisi 2024/25 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Buna göre, Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için 135 TL oldu.

Fındık alım fiyatı belirlendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından fındık alım fiyatlarını duyurdu. Kabuklu ve kabuksuz olarak fındıkların alım fiyatlarında, Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için 135 TL olarak belirlediğini duyurdu.

YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA İLAVE FİYAT VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları şu şekilde duyurdu:

''%50 sağlam iç fındık esasına göre;

Levant kalite için 130 TL/Kg
Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.
Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir.

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.
Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.''

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Anahtar Kelimeler:
fındık Tarım ve Orman Bakanlığı
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