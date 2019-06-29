Fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan kişiyi köpeği kurtardı

Haluk ŞENTÜRK/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde, fındık bahçesinde çalışırken ayının saldırısına uğrayan Kasım Aydın'ı köpeği kurtardı. Yaralanan Aydın, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dereköy köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan Kasım Aydın, iddiaya göre, ayının saldırısına uğradı. Köpeği tarafından ayıdan kurtarılan Aydın, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın, ardından Giresun Üniversitesi İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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