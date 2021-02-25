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Fındık bahçesinde benzin dökerek kendini yaktı

25.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Fındık bahçesinde benzin dökerek kendini yaktı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yakan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan ve bir süre önce memleketi Akçaabat ilçesine bağı Demirciler Mahallesi’ne gelen Ahmet E.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yakan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan ve bir süre önce memleketi Akçaabat ilçesine bağı Demirciler Mahallesi’ne gelen Ahmet E. (66), tekrar Almanya’ya dönmek için özel bir hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Yaptırdığı testin ardından evine giden ve tekrar dışarı çıkarak akaryakıt istasyonuna giden Ahmet E., bidonla benzin aldı. Bindiği taksiden evine gitmeden fındık bahçesinde inen şahıs, üzerine benzin dökerek, ateşe verdi. Yaşamına feci şekilde son veren Ahmet E.’yi gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet E.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, Ahmet E.’nin yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenilirken, yarın sabah da uçakla tekrar Almanya’ya gideceği öğrenildi.

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