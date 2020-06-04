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  4. Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı

Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2020 17:40 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ulubey ilçesinde oturan Murat Bayrak (38), otlatmak için çıkardığı ineklerinden birinin doğurduğu buzağıyı 2 kilometre omzunda taşıyarak, ahıra getirdi.

Ordu'nun Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi’nde yaşayan Murat Bayrak, 3 ineğini otlatmak için fındık bahçesine götürüp, eve geri döndü. Akşam saatlerinde 2 ineğin ahıra döndüğünü gören Murat Bayrak, 'Fındık' ismini verdiği gebe ineğin gelmediğini görünce hemen veteriner hekim olan kardeşi Adem Bayrak (30) ile birlikte fındık bahçesine gitti. Şiddetli yağmur ve dolu yağışına aldırış etmeyen Bayrak kardeşler, her yerde ineği aradı. Murat ve Adem Bayrak, ineğin bahçede doğum yaptığını gördü. Murat Bayrak, sağanak yağıştan dolayı üşüyen buzağıyı omzuna alıp, 2 kilometre mesafedeki ahıra taşıdı.

(DHA)

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