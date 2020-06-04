Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı

Ordu'nun Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi’nde yaşayan Murat Bayrak, 3 ineğini otlatmak için fındık bahçesine götürüp, eve geri döndü. Akşam saatlerinde 2 ineğin ahıra döndüğünü gören Murat Bayrak, 'Fındık' ismini verdiği gebe ineğin gelmediğini görünce hemen veteriner hekim olan kardeşi Adem Bayrak (30) ile birlikte fındık bahçesine gitti. Şiddetli yağmur ve dolu yağışına aldırış etmeyen Bayrak kardeşler, her yerde ineği aradı. Murat ve Adem Bayrak, ineğin bahçede doğum yaptığını gördü. Murat Bayrak, sağanak yağıştan dolayı üşüyen buzağıyı omzuna alıp, 2 kilometre mesafedeki ahıra taşıdı.

(DHA)

