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Fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirirken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıslar gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıslar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Beşikdüzü ilçesinde Ö.G. isimli şahsın fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Bahçede yapılan aramada 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Aynı adreste bulunan Y.D. isimli şahsa ait evde yapılan aramada ise sigara paketi ve poşetler içerisinde paketlenmiş halde yaklaşık 50 gram kubar esrar maddesi ve esrar içmekte kullanılan plastik kovalar ile uyuşturucu madde sarmakta kullanılan sarma kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslara “Uyuşturucu maddelerin denetimi hakkındaki kanuna muhalefet” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurmak” suçlarından işlem başlatıldı.

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