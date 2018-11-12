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Fındık bahçesinde tüfekle öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

OĞLU GÖZALTINA ALINDI Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Durmuş Pala'nın oğlu Turan Pala, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Durmuş Pala'nın oğlu Turan Pala, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Turan Pala'nın iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

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