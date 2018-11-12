Fındık bahçesinde tüfekle öldürüldü (2)

OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Durmuş Pala'nın oğlu Turan Pala, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Turan Pala'nın iddiaları kabul etmediği öğrenildi.
Düğünde tanıştı, eve götürüp zorla ilişkiye girdi!
Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme!
Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!
'Eşek kulağı' ve 'kedi gözü'ne yasak!
Dikkat! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Son veda! Gözyaşları sel oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Adalet teşkilatımıza sızdılar
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
İran'da 39 yıl sonra bir ilk
Okuyucu Yorumları 0 yorum