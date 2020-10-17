HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fındık bahçesinde yangın

Fındık bahçesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Samsun’un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında fındık ağaçları zarar gördü.Saat 11.00 sıralarında Çamalan Mahallesi’nde başlayan yangın bir kısmı fındık bahçesi olan 20 dönümlük alanı etkisi altına aldı.

Samsun’un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında fındık ağaçları zarar gördü.
Saat 11.00 sıralarında Çamalan Mahallesi’nde başlayan yangın bir kısmı fındık bahçesi olan 20 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları yanan alanın yola uzak olması nedeni ile zorlukla müdahale edebiliyor. Müdahalenin yola yakın alanlarda yapılabilmesi nedeniyle bölgedeki evler yanma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Vatandaşlar yangına kazma küreklerle müdahale etmeye çalışırken, arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekiyor.
Vatandaşlar yangına yeteri kadar müdahale edemediklerini, yangının evlere ve ormanlık alana sıçramaması için helikopter talep ettiklerini söyledi.
Öte yandan, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
11 ilde sayı 57 oldu!11 ilde sayı 57 oldu!
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Aliyev'den flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Diğer Haberler
Köprübaşı Belediye Başkanı Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor!
11 ilde sayı 57 oldu!
Taksim'de maske denetimi
Taksim'de maske denetimi
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü
Soma'da maden işletmesi müdürü öldürüldü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
Ünlü Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.