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Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu tarafından ’81 İlde Şanlı Bayrağım’ projesi kapsamında düzenlenen sergide 81 ilden gelen ve farklı materyal kullanılarak yapılan Türk bayrağı tabloları sergilendi.Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen Türk bayrağı sergisinde 81 ilden gelen ve o ilde ön plana çıkan ürünlerden yapılan bayraklar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu tarafından ’81 İlde Şanlı Bayrağım’ projesi kapsamında düzenlenen sergide 81 ilden gelen ve farklı materyal kullanılarak yapılan Türk bayrağı tabloları sergilendi.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen Türk bayrağı sergisinde 81 ilden gelen ve o ilde ön plana çıkan ürünlerden yapılan bayraklar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Farkındalık oluşturmak amacıyla illerden getirilen kadayıf, fındık çay, kayısı çekirdeği, buğday tanesi, zeytin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, tarhana gibi illerin kültürlerine ait materyaller kullanılarak yapılan Türk bayrağı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından açılan sergi, bir gün boyunca vatandaşın beğenisine sunulacak.
Sergiyi gezen ve çok beğendiğini söyleyen Orhan Gayretli, “Sergi çok güzel olmuş, çocukların diğer illeri öğrenmesi için güzel bir fikir. Bugün buraya Sorgun’dan veli babası olarak geldim. Birçok ilin kendine has ürünlerinden Isparta’nın gülünden, Yozgat’ın testi kebabından figürlerle Türk bayrağı yapmışlar çok başarılı olmuş. Benim kızımda Yalova’yı tanıtıyor. Yalova hakkında bilgi sahibi oldu. Bunu diğer illere de yapmışlar çok güzel düşünmüşler hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.
Necati Koç ise, “Sergi çok güzel, harika. Her yörenin kendine yönelik ürünlerinden Türk bayrağı yapılmış. Ay çekirdeğinden, gülünden, kadayıfından güzel eserler ortaya koymuşlar. ilk defa böyle bir sergi gördüm çok beğendim” şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, “Sorgun Yeşilyurt ilkokulumuz tarafından hazırlanan 81 ilde şanlı bayrağım projesi kapsamında bir sergi düzenlendi. Bu sergi daha önce 8 ilimizde sergilendi. Şu anda da ilimizde sergilenmekte. Bu serginin en önemli özelliği 81 ildeki yerel ürünlerden yapılmış olan şanlı bayrağımız olması. Şehitlerimizi yad etmek adına arkadaşlarımızın hazırladığı bu sergi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımıza vatan bayrak sevgisini kazandırmak açısından hem de okulumuzun yaptığı çalışma bağlamında hakikaten çok duygulu anlamlı bir sergi oldu” ifadelerini kullandı.

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar
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