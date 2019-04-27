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Fındık, ceviz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde mekatronik mühendisi Akad Erzen (48), yaklaşık 10 yıldır merak sardığı mikro sanatla kurutulmuş kelebek kanadı, fındık ve ceviz kabuğu ile kıyafetleri sanat eserine dönüştürüyor.

Fındık, ceviz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde mekatronik mühendisi Akad Erzen (48), yaklaşık 10 yıldır merak sardığı mikro sanatla kurutulmuş kelebek kanadı, fındık ve ceviz kabuğu ile kıyafetleri sanat eserine dönüştürüyor.
Girne Amerikan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu Akad Erzen, çocukluk yaşlarında ilgi duyduğu resim sanatını geliştirerek mikro minyatür dalında eserler üretmeye başladı. Doğada bulunan her türlü nesne üzerine resimler yaparak mikro minyatür sanatında ilerleme kaydeden Erzen, ceviz kabuğu, kelebek kanadı, hurma çekirdeği, mercimek ve pirinç tanesi ve kıyafetlerin üzerine resimler yaparak onları birer sanat eseri haline getiriyor. Eserlerini dükkanında satan Erzen, müşterilerinin ilk bakışta şaşırdığını ifade ederek satışlarının her geçen gün arttığını ifade etti.
BAZI ESERLER SADECE MERCEKLE GÖRÜLÜYOR
Yaptığı bazı eserlerin müşteriler tarafından ancak mercekle görülebildiğini ifade eden Erzen, "Mekatronik mühendisiyim, bu işlerle 9 yaşından beri uğraşıyorum. Şu ana kadar da yaptığım resimleri, gömleklere işliyordum. Yaklaşık 10 yıldır da mikro sanatla uğraşıyorum, siparişe göre veya isteğe bağlı olarak çalışıyordum, ardından daha çok keyif aldığımı fark edince mikro minyatür sanatına daha fazla ağırlık vermek istedim. Mikro minyatür maketler de yapıyorum. Ceviz, fıstık, çekirdek kabuklarına resimler yapmaya başladım. Hurma çekirdeğine, kelebek kanadına, sinek kanadına ve hatta böceklerin, haşerelerin üzerine resimler yapmaya devam ettim. İşlediğim en ufak çalışmam bir mercimek tanesi üzerineydi, bir de pirinç tanesine resim yapmıştım. Ben çıplak gözle çalıştığım için net bir şekilde görebiliyorum, fakat en gelişmiş teknolojide sadece mikroskopla net bir şekilde görülebilir bir sanat olduğu için insanlar ancak merceklerle görebiliyor. İzletmemiz çok mümkün olmadığı için çok talep olmuyor" dedi.
'ESERLERİM İLGİ ÇEKİYOR'
Yaptığı eserlerin müşteriler tarafından ilk bakışta şaşkınlıkla karşılandığını söyleyen Erzen, "Bir mercimek tanesine resim yapmak yaklaşık bir saatimi alıyor, herhangi bir büyüteç ya da mercek kullanmıyorum. Sadece merceği insanların görebilmesi amacıyla tutuyorum. Onun dışında çalışmalarıma 30 santim uzaklıktan çıplak gözle bakıyorum. Yaptığımız çalışmalarda doğal boyalar kullanıyorum, bu zamana kadar mikro minyatür sanatında Atatürk'ü, Fatih Sultan Mehmet'i, tarihi yapıları, klasikleşmiş tabloları ve siparişle gelen isteklere göre planları resmettim. İnsanlardan çok olumlu tepkiler alıyorum. İlk önce şaşırıyorlar bu kadar küçük objelere bu resimleri nasıl yaptığımı soruyorlar, ardından 'bravo' diyorlar. Bu nedenle son zamanlarda küpe üzerine yaptığım resimlerin siparişleri arttı. Hurma çekirdeğine de ilgi çok fazla var. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. Eserlerim ilgi çekiyor" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Fındık, ceviz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyorFındık, ceviz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyorFındık, ceviz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyorFındık, ceviz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor

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