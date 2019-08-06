HABER

Fındık fabrikası alev topuna döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık fabrikasında çıkan yangında bina adeta alev topuna döndü.

Fındık fabrikası alev topuna döndü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık fabrikasında çıkan yangında bina adeta alev topuna döndü. Dronla havadan görüntülenen yangın fabrikayı kullanılamaz hale getirdi.
Yangın akşam saatlerinde Alaplı ilçesindeki fındık fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın her tarafını sardı. Yangın sırasında içeride bulunan çalışanlar ise kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını söndürmede yeterli gelmeyince Ereğli, Akçakoca, Düzce ve Yığılca ilçelerinden takviye itfaiye ekipleri geldi. Yaklaşık 15 araç ile müdahale edilen yangın 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Alaplı ilçesinde uzun yıllardır fındık kırma hizmeti veren fabrikada yaklaşık 35 işçi çalışırken, sezonda bu sayının 150’ye çıktığı belirtildi.
Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan ile Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin yangın sırasında fabrikaya gelerek çalışmaları bizzat takip etti.
Savcılık çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Fındık fabrikası alev topuna döndü

Fındık fabrikası alev topuna döndü

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Bahçede ensesine taş isabet ettiğini zanneden kadın, hastaneye gidince şoka uğradıBahçede ensesine taş isabet ettiğini zanneden kadın, hastaneye gidince şoka uğradı
Damperi açık unutulan kamyon, PTS düzeneğini parçaladıDamperi açık unutulan kamyon, PTS düzeneğini parçaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.