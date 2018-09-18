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"Fındık fiyatı konusunda üreticilerin şikayetleri var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre: - "Fındık uluslararası piyasalarda talep gören kıymetli bir ürünümüz ancak fiyat noktasında üreticinin çok ciddi şikayetleri var. İnşallah bir an önce fiyat konusu çözüme kavuşur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Fındık uluslararası piyasalarda talep gören kıymetli bir ürünümüz ancak fiyat noktasında üreticinin çok ciddi şikayetleri var. İnşallah bir an önce fiyat konusu çözüme kavuşur." dedi.

Emre, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun ile 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Emre, burada düzenlediği basın toplantısında, Ordu denilince akla fındığın geldiğini ancak bu yıl fındık fiyatlarının hak ettiği değeri bulmadığını savundu.

Fındık fiyatlarından Ordu ve Giresunlu üreticilerin şikayetçi olduğunu ileri süren Emre, dolardaki artışın fındık fiyatlarına yansımadığını söyledi.

Emre, doların artmasıyla fındığın en az 20 liradan satışa sunulması gerektiğini öne sürerek, "Üreticiler, bütün girdi maliyetlerinin artmasına rağmen fındık fiyatının artmamasına bir anlam veremiyor. Fındık uluslararası piyasalarda talep gören kıymetli bir ürünümüz ancak fiyat noktasında üreticinin çok ciddi şikayetleri var. İnşallah bir an önce fiyat konusu çözüme kavuşur." diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların, en önemli sorunların başında dış politika alanındaki yanlış uygulamalar olduğunu iddia eden Emre, "Türkiye'nin gerek komşularıyla gerek uluslararası politikanın büyük devletleri ile çok ciddi sorunlar içerisinde olduğu malum." ifadesini kullandı.

Emre, yola çıkıldığında komşularla sıfır sorun denildiğine dikkati çekerek, "Bugün Türkiye'nin komşuluk bağının güçlü olduğu hiçbir komşusu yok. Bütün dünya ile de kavga eder bir vaziyetteyiz. Türkiye ne yazık ki bugün güvenilirliğini kaybetmiş bir konumunda. O yüzden bu dış politikada 180 derecelik bir değişikli yapılması gerekiyor." dedi.

- "Türkiye'nin hak ettiği manzara bu değil"

Katar Şeyhi'nin hibe ettiği belirtilen uçağın Türkiye'nin yeni gündem maddesi olduğunu vurgulayan Emre, "Kardeşin kardeşe borç verirken sözleşme yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Kim kime uçak veriyor? Bunun karşılığında Türkiye ne söz verdi, ne verdi? Bir de senin bu kadar uçağa ne ihtiyacın var? Maalesef Türkiye'nin hak ettiği manzara bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlere de değinen Emre, CHP'nin adayları belirleme konusunda hassas davranacağını söyledi.

Yunus Emre, tabanın taleplerine duyarlı, halka bütünleşecek adayların belirleneceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Halkın desteğini alacak adayları tespit etmek durumundayız. Bunu yaparken de birtakım araçları devreye sokacağız. Bir defa ön seçim yapacağız. Anketler yapacağız. Aynı zamanda illerin dernek ve meslek kuruluşlarının kanaatlerini de almak durumundayız. Onların görüşleri de çok önemli. Bunları harmanlayarak adaylarımızı belirleyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ordu

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