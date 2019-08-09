Fındık fiyatının erken açıklanması üreticiyi memnun etti

EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatını hasattan önce açıklamasından memnuniyet duyuyor. Batı Karadeniz'de "yeşil altın" olarak bilinen fındığın fiyatının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklamasının ardından, Karasu'da çiftçiler hasat zamanını umutla bekliyor. Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık fiyatının temmuz ayında açıklanmasıyla üreticinin mağdur edilmediğini düşündüğünü söyledi. Fiyatın çok yüksek olmamasına rağmen memnuniyet verici olduğunu belirten Arık, "Devletimize gerçek anlamda teşekkür etmek lazım. İlk defa temmuz ayında bir fındık fiyatı açıklandı, fiyat üreticiyi genel anlamda memnun etti. Yaklaşık 450 bin ailenin geçim kaynağı olan fındığın böyle erken sezonda fiyatının açıklanması gerçek anlamda memnuniyet verici. Başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek lazım." diye konuştu. Arık, rekolte tahmininden sonra firelerin olduğunun düşünülmesi gerektiğini, bölgede yapılan rekolte çalışmalarının verimli olduğunu düşünmediğini aktardı.

Karasu Ziraat Odası mühendislerinin Amerikan Beyaz Kelebeği ve küllenmeyle ilgili saha çalışmaları yaparak, üreticiyi bilgilendirdiğini ifade eden Arık, şöyle devam etti: "Devletimiz fındığa sahip çıktı. Üretici kendi fındığına sahip çıkabilecek mi? Önemli olan bu. Devlet 'Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) devreye sokarak sizi tüccara mahkum etmeyeceğim.' dedi ama üretici eğer emanetçilik olayını kaldırırsa, fındığın fiyatının daha yükseğe çıkacağını tahmin ediyorum. Eğer üretici fındığına sahip çıkar, emanet işini kaldırırsa fındığın gerçek değerinde satılacağını söyleyebilirim." - "Açık hesap ve emanete fındık vermeyin" Fındık üreticisi Abdullah İngenç de fiyatın hasattan önce açıklanmasının çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi. Fiyatın biraz daha yüksek olabileceğine değinen İngenç, "Fındığın pazara indikten sonra fiyatı açıklandı mı biz zarar ediyoruz. Fiyatın hasattan önce açıklanması bizim için daha karlıdır. Ona göre harcaması yapılır. Fındık ona göre pazara verilir, ihtiyaç kadar satılır. Açık hesap fındık verildi mi, para etmiyor." ifadelerini kullandı.

İngenç, fındık fiyatının, mahsulün hasattan sonra açık hesap olarak ve emanete verilmediği takdirde daha da yükseleceğini vurgulayarak, "Herkese sesleniyorum, fındığı ihtiyacınız kadar satın, açık hesap ve emanete fındık vermeyin." dedi. TMO'nun devreye girmesi halinde fındık fiyatının daha da yükselebileceğine dikkati çeken İngenç, üreticinin fındığın bakımını zamanında yapması, gübrelemesi ve külleme ilacını atmasının verimi yükselteceğini kaydetti. - "Fındık fiyatını yerinde buluyorum" Fındık üreticisi Oğuzhan Kır da fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasından üreticinin memnuniyet duyduğunu ancak herkesi mutlu etmenin mümkün olmadığını bildirdi. Burada devletten ziyade üreticiye de sorumluluklar düştüğüne işaret eden Kır, "Özellikle fındık üreticisinin kendisini geliştirmediğini ve her sene hasattan önce ya da sonra devletin, FİSKOBİRLİK ve TMO'nun eline baktığını, hiç olmazsa tüccarın eline düştüğünü fark ettim. Bu çok acı bir durum. Fındığı satarken mümkün olduğunca FİSKOBİRLİK ve devleti tercih ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.