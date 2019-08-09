HABER

Fındık fiyatının erken açıklanması üreticiyi memnun etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Sakarya'daki fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatını hasattan önce açıklamasının memnuniyetini yaşıyor - Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık: - "İlk defa temmuz ayında bir fındık fiyatı açıklandı, fiyat üreticiyi genel anlamda memnun etti. Yaklaşık 450 bin ailenin geçim kaynağı olan fındığın böyle erken sezonda fiyatının açıklanması gerçek anlamda memnuniyet verici. Başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek lazım" - Fındık üreticisi Abdullah İngenç: - "Fındığın pazara indikten sonra fiyatı açıklandı mı biz zarar ediyoruz. Fiyatın hasattan önce açıklanması bizim için daha karlıdır"

EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatını hasattan önce açıklamasından memnuniyet duyuyor.

Batı Karadeniz'de "yeşil altın" olarak bilinen fındığın fiyatının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklamasının ardından, Karasu'da çiftçiler hasat zamanını umutla bekliyor.

Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık fiyatının temmuz ayında açıklanmasıyla üreticinin mağdur edilmediğini düşündüğünü söyledi.

Fiyatın çok yüksek olmamasına rağmen memnuniyet verici olduğunu belirten Arık, "Devletimize gerçek anlamda teşekkür etmek lazım. İlk defa temmuz ayında bir fındık fiyatı açıklandı, fiyat üreticiyi genel anlamda memnun etti. Yaklaşık 450 bin ailenin geçim kaynağı olan fındığın böyle erken sezonda fiyatının açıklanması gerçek anlamda memnuniyet verici. Başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek lazım." diye konuştu.

Arık, rekolte tahmininden sonra firelerin olduğunun düşünülmesi gerektiğini, bölgede yapılan rekolte çalışmalarının verimli olduğunu düşünmediğini aktardı.

Karasu Ziraat Odası mühendislerinin Amerikan Beyaz Kelebeği ve küllenmeyle ilgili saha çalışmaları yaparak, üreticiyi bilgilendirdiğini ifade eden Arık, şöyle devam etti:

"Devletimiz fındığa sahip çıktı. Üretici kendi fındığına sahip çıkabilecek mi? Önemli olan bu. Devlet 'Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) devreye sokarak sizi tüccara mahkum etmeyeceğim.' dedi ama üretici eğer emanetçilik olayını kaldırırsa, fındığın fiyatının daha yükseğe çıkacağını tahmin ediyorum. Eğer üretici fındığına sahip çıkar, emanet işini kaldırırsa fındığın gerçek değerinde satılacağını söyleyebilirim."

- "Açık hesap ve emanete fındık vermeyin"

Fındık üreticisi Abdullah İngenç de fiyatın hasattan önce açıklanmasının çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Fiyatın biraz daha yüksek olabileceğine değinen İngenç, "Fındığın pazara indikten sonra fiyatı açıklandı mı biz zarar ediyoruz. Fiyatın hasattan önce açıklanması bizim için daha karlıdır. Ona göre harcaması yapılır. Fındık ona göre pazara verilir, ihtiyaç kadar satılır. Açık hesap fındık verildi mi, para etmiyor." ifadelerini kullandı.

İngenç, fındık fiyatının, mahsulün hasattan sonra açık hesap olarak ve emanete verilmediği takdirde daha da yükseleceğini vurgulayarak, "Herkese sesleniyorum, fındığı ihtiyacınız kadar satın, açık hesap ve emanete fındık vermeyin." dedi.

TMO'nun devreye girmesi halinde fındık fiyatının daha da yükselebileceğine dikkati çeken İngenç, üreticinin fındığın bakımını zamanında yapması, gübrelemesi ve külleme ilacını atmasının verimi yükselteceğini kaydetti.

- "Fındık fiyatını yerinde buluyorum"

Fındık üreticisi Oğuzhan Kır da fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasından üreticinin memnuniyet duyduğunu ancak herkesi mutlu etmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Burada devletten ziyade üreticiye de sorumluluklar düştüğüne işaret eden Kır, "Özellikle fındık üreticisinin kendisini geliştirmediğini ve her sene hasattan önce ya da sonra devletin, FİSKOBİRLİK ve TMO'nun eline baktığını, hiç olmazsa tüccarın eline düştüğünü fark ettim. Bu çok acı bir durum. Fındığı satarken mümkün olduğunca FİSKOBİRLİK ve devleti tercih ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kır, fındık üretiminin masraflı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Fındık fiyatı iyi olduğu zaman insanlar bahçelerinde çalışıyor ama iyi olmadığı ya da açıklanmadığı zaman bu da büyük bir sorun meydana getiriyor. Açıklanan fındık fiyatını yerinde buluyorum. Tabii ki herkes daha fazlasını ister ancak ben önceki yıllara göre fındığın bu yılki fiyatını tam yerinde buluyorum. Bu fiyatı açıklayan devlet kurumlarına teşekkür ediyorum."

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
Yangın evlerini de umutlarını da kül ettiYangın evlerini de umutlarını da kül etti
Acemi kasaplara gün doğduAcemi kasaplara gün doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fındık hasadı Karasu sakarya

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.