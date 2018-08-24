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Fındık hasadına giden yaylacılara 'erzak' uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

ORDU ve Giresun'da yaylacıların fındık hasadı için kente inmesi sonucu yaylalar boş kaldı.

Fındık hasadına giden yaylacılara 'erzak' uyarısı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU ve Giresun'da yaylacıların fındık hasadı için kente inmesi sonucu yaylalar boş kaldı. PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, yaylacıları evlerde erzak bırakmamaları yönünde uyarırken, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Ordu ve Giresun'da 3 Ağustos günü başlanan fındık hasadı sürdürülürken, yaylacıların kente inmesiyle yaylalar bomboş kaldı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyündeki Fındıcak Yaylası kırsalında, çarşamba günü güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de yer alan, başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı teröristin operasyondan 3 gün önce bölgedeki 3 evden erzak çaldığının belirlenmesi üzerine Karadeniz yaylaları için yeniden alarm verildi.
YAYLALAR GECE- GÜNDÜZ KONTROL ALTINDA
Karadeniz kırsalındaki yaylalarda düzenlenen ve İHA, ATAK, Kobra ile Sikorsky helikopterlerinin zaman zaman kullanıldığı operasyonlarda, zırhlı araçlarla timler yaylaları karış karış geziyor. Bölgede JÖH ve PÖH timleri ile komandolar, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını gece- gündüz aralıksız sürdürürken, yaylacılar da evlerde erzak bırakılmamaları yönünde uyarılıyor. Yaylalarda operasyonlarını sürdüren timler, evleri de kontrol ederken, kapı ve pencerelerin açılıp açılmadığına bakıyor.
PKK'YA KARADENİZ'DE BÜYÜK DARBE
Tunceli üzerinden Karadeniz bölgesine 1998 yılından sonra giriş yaptığı belirlenen PKK'lı teröristlerden 15'i, çatışmada öldürülürken, 4'ü yaralı ve sağ ele geçirilmiş, 3'ü ise güvenlik güçlerine teslim olmuştu. PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu', güvenlik güçlerinin etkin operasyonlarıyla Karadeniz'de büyük darbe alırken, bölgede yine terörist unsurlarının olabileceği ihtimali üzerine operasyonlar titizlikle sürdürülüyor. Karadeniz'in rutubetli ve sert havası nedeniyle özellikle kışın ormanlıklar ile sığınaklarda barınmayarak, boş yayla evlerine göz diken PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesi için de yayla evlerinden erzak çalabilecekleri hatırlatılarak, yaylacıların daha duyarlı olmaları isteniyor. Teröristlerin özellikle izlerini belli etmemek için havanın yağmurlu ve sisli olduğu zamanlarda yayla evlerine girerek, erzak ve yaşam malzemesi çaldıkları, hırsızlık yapacakları evlerin keşfini de önceden gerçekleştirdikleri belirtildi.

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Fındık hasadına giden yaylacılara 'erzak' uyarısıFındık hasadına giden yaylacılara 'erzak' uyarısıFındık hasadına giden yaylacılara 'erzak' uyarısıFındık hasadına giden yaylacılara 'erzak' uyarısı

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