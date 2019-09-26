Fındık hırsızları yakalandı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çalan 2 şahıstan 1’i jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu isimli vatandaşın evinden iki çuval fındık çalan O.D. (20) ve Y.D. (16) güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zonguldak İl Jandarma ekipleri, zanlıların olayda kullanılan motosikletle birlikte Kızılca köyünde olduğunu tespit etti. O.D. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken olayın diğer şüphelisi Y.D. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

“Hırsızların olay yeri görüntüleri güvenlik kamerasında”

2 hırsızın mavi motosikletle olay yerine gelmesi evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlıların olay yerine motosikletle yaklaştığı, bir gencin gözetlerken diğerinin evin öbür tarafına gittiği görülüyor.



