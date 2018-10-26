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"Fındık için Meclis araştırma komisyonu kurulsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: - "Fındığın pazarlama, üretim sorunları tartışılsın, araştırılsın istiyoruz. AK Parti'nin verdiği sözün arkasında durmasını hala bekliyoruz. Meclis araştırma komisyonu açılması gerektiğine inanıyoruz"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, fındığın pazarlama ve üretim sorunlarının tartışılması ve araştırılması gerektiğini belirterek, "AK Parti'nin verdiği sözün arkasında durmasını hala bekliyoruz. Meclis araştırma komisyonu açılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık fiyatlarına müdahale kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının, fındık konusundaki sorunlara bir nebze çözüm olacağını, çünkü fındığın yüzde 40'ının satıldığını belirten Enginyurt, "Cumhurbaşkanına fındıktan geçinen 8 milyon vatandaşımız adına çok teşekkür ediyorum. Tarım Bakanına da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Enginyurt, Erdoğan'ın fındık fiyatlarını açıklarken ürüne destek verileceğini bildirdiğini de anımsatarak, partisinin, tarımda alan bazlı destek yerine ürün bazlı destek uygulamasını savunduğunu, Erdoğan'ın açıklamasının da MHP'nin önerisiyle aynı yönde olduğunu vurguladı. Enginyurt, "Alan bazlı destek verilirken, tüccara fındık satan insanımızın da destekten yararlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fındıktan geçinen 8 milyon vatandaşın derdiyle dertlendiklerini dile getiren Enginyurt, "Fındık önergesine ret veren AK Parti milletvekillerine teşekkür etmiyorum, onları Allah'a havale ediyoruz." dedi.

Enginyurt, bir gazetecinin yerel seçimlere yönelik sorusu üzerine de Ordu'da büyükşehir belediyesi ile en az 12 ilçe belediye başkanlığını MHP'nin kazanacağını, Türkiye'deki 31 büyükşehir belediye başkanlığının ise 15'ini MHP'nin alacağını iddia etti.

Ankara'da partisinin adayı olarak Melih Gökçek'in isminin anıldığının hatırlatılması üzerine Enginyurt, MHP'nin kapılarının vatanını, bayrağını ve milletini seven herkese açık olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, Gökçek'e ilişkin sözlerini değerlendiren Enginyurt, siyasette aynı partiden kişilerin yol arkadaşlarını eleştirmelerinin doğru olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık konusunda bazı milletvekillerine yönelik eleştirilerinin anımsatılması üzerine de Enginyurt, Erdoğan'ın, AK Parti'li milletvekillerinden söz ettiğini ileri sürdü.

- "AK Parti ikna edilmeli"

Enginyurt, bir gazetecinin, geçen hafta TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "fındık araştırma komisyonunun bu hafta kurulacağını" belirttiğini hatırlatarak, fındık fiyatlarına müdahaleye rağmen bu komisyonun kurulmasını isteyip istemediklerini sorması üzerine, "Fındığın pazarlama, üretim sorunları tartışılsın, araştırılsın istiyoruz. AK Parti'nin verdiği sözün arkasında durmasını hala bekliyoruz. Meclis araştırma komisyonu açılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Genel Kurulda yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Enginyurt, bu konuda 1999 yılında yürürlüğe giren yasanın çalışanları hak gasbına uğrattığını, bu hakkın iade edilmesi gerektiğini kaydetti.

MHP'nin, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik girişimde bulunarak, kanun teklifi verdiğini hatırlatan Enginyurt, "Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda AK Parti'ye rağmen muhalefetle işbirliği yapacak mısınız?" sorusuna da "AK Parti ikna edilmediği sürece teklif komisyondan Meclise inmiyor. Öyleyse bu konudaki hak gasbının sona ermesi, kanun teklifinin Genel Kurula inmesi için AK Parti'nin ikna edilmesi gerektiğine inanıyoruz." yanıtını verdi.

Enginyurt, bu konuda MHP'nin, AK Parti'nin ikna edilmesinde köprü vazifesi göreceğini de dile getirdi.

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