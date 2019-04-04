Fındık için yol haritası belirlenecek

DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'da 11-12 Nisan'da Ulusal Fındık Çalıştayı düzenleyeceklerini belirterek, "Çalıştayda ürünün üretiminden ticaretine, ihracatından depolanmasına kadar birçok konuda yol haritası ortaya konulacak." dedi. Güldal, AA muhabirine, TMO'nun düzenleyeceği Ulusal Fındık Çalıştayı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Fındığın sadece hasat döneminde fiyatıyla gündeme geldiğini ve bu ürünü sadece o dönem konuşulan bir konu olmaktan çıkaracaklarını vurgulayan Güldal, çözülmesi gereken pek çok konu olduğunu söyledi. Güldal, fındıkla ilgili her konuyu ele almak için 11-12 Nisan'da Ordu'da Ulusal Fındık Çalıştayı düzenleyeceklerine işaret ederek, "Bu çalıştayda ürünün üretiminden ticaretine, ihracatından depolanmasına kadar birçok konuda yol haritası ortaya konulacak. Fındık konusunda çözülmesi gereken birçok mesele var. Karadeniz Bölgesi'nin 16 kentini ilgilendiren fındığın daha kaliteli, daha yüksek verimde üretilmesi, ülke ve bölge ekonomisine, üreticilere daha çok katkı sağlayacak şeklide bu üretiminin planlanması lazım. Geçen her gün zaman kaybıdır." diye konuştu.

Fındık yetiştiriciliği, ürünün bakımı, gübrelenmesi, ilaçlanması, kalite ve veriminde artış sağlanmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Güldal, şöyle devam etti: "Fındık ticaretinin daha karlı olacak şekilde yeniden planlanması, ihracatının daha sağlıklı yapılması için 4 çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grupları çalıştayda 2 gün süreyle mesai yapacak. Çalıştaya, başta Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili birimleri olmak üzere, üniversite temsilcileri, ziraat odaları, ziraat mühendisleri örgütleri, çiftçiler, Fiskobirlik, sanayici ve ihracatçı örgütleri, ticaret borsaları katılım sağlayacak." Güldal, çalıştayda oluşturacakları çalışma gruplarıyla da "fındıkta verim ve kalitenin artırılması", "depolama ve muhafaza", "sanayi, ticaret ve tüketim", "mevzuat ve desteklemeler" gibi konuların ele alınacağını belirterek, konunun uzmanlarının görüş ve önerilerini dile getireceğini bildirdi. - "Fındıkta kalite fiyatı artırır" Fındığın sadece bir defalık ele alınacak mesele olmadığını belirten Güldal, her yıl nisan ayında fındık çalıştayları düzenlenmesini arzu ettiklerini dile getirdi.