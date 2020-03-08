HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Fındık’ın cansız bedeni Tokat’a gönderilecek

'Fındık’ın cansız bedeni Tokat’a gönderilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık' adlı köpek, Ankara'da tedavi gördüğü klinikte kurtarılamadı. Fındık’ın cansız bedeni, Kayacak köyüne gönderilecek.

'Fındık’ın cansız bedeni Tokat’a gönderilecek

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı oldu. Okul öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan Fındık, ölümcül 'distemper'e yakalandı. 24 Şubat'ta Ankara'ya getirilen Fındık, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü klinikte yaşam savaşını kaybetti.

'YÜZDE 1 ŞANSI İÇİN SAVAŞTIK'

Veteriner Teknikeri Yağmur Denli, Fındık'ın yaklaşık 2 hafta önce kliniğe geldiğini ve gençlik hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, "Maalesef bu hastalıkta ölüm oranı çok yüksek. Aslında tedavisi yok diyebiliriz. Yüzde 1 şansı vardı ve biz şans için savaştık. Fındık da küçücük bedeniyle çok uzun bir mücadele verdi, çok direndi, patileriyle hayata sıkı sıkı tutundu. Aslında iyi gidiyordu, genel durumu iyiydi, ama bir anda epileptik kriz gelişti. Çok küçük olduğu için ve krizleri çok ağır olduğu için dün gece kaybettik" dedi.

Bütün hocaların el birliğiyle Fındık'ın tedavisi için seferber olduğunu ifade eden Denli, kendilerine gelen köpeklerle bir bağ kurduklarını ve onların yaşaması için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Şu an kelimelerle ifade etmem çok zor. Dün bizim için çok zor bir gece oldu. Çok üzüldük. Keşke başarsaydı" diye konuştu.

Bu arada Fındık'ın cansız bedeninin Kayacık köyüne gönderileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Feci ölüm! Motorlu testereyle şah damarını kestiFeci ölüm! Motorlu testereyle şah damarını kesti
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat Turhal fındık

En Çok Okunan Haberler

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı!

Koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama

Feci ölüm! Motorlu testereyle şah damarını kesti

Feci ölüm! Motorlu testereyle şah damarını kesti

Siyah flamingo, Türkiye'de 3 yıl sonra ilk kez görüldü

Türkiye'de 3 yıl sonra ilk kez görüldü

Hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi! Acı haber

Hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi! Acı haber

25 yıl sonra ortaya çıktı, hayatının şokunu yaşadı

25 yıl sonra ortaya çıktı, hayatının şokunu yaşadı

Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkânın fiyatı dudak uçuklattı

1 metrekaresi 738 bin TL! Fiyatı dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.