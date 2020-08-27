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Fındık işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 22:49 | Son Güncelleme

Samsun’da fındık işçilerini taşıyan cip, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Recep Kanık idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

ASKERDEN YENİ TERHİS OLMUŞ

Araçta bulunan Ufuk Aksu (23) olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Recep Kanık, Selçuk Kaya ve Selçuk Pala yaralandı. Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ufuk Aksu’nun askerden yeni terhis olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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